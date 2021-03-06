«Крылья Советов»
«Крылья Советов» в нынешнем сезоне видятся главным фаворитом ФНЛ. Нынешнее 1 место это только подтверждает.
Старт весенней части чемпионате самарцам удался на славу. На выезде был минимально обыгран главный конкурент «Нижний Новгород».
Игорь Осинькин уже поставил игру команде. И теперь вряд ли кто-то остановит «Крылья Советов» на пути к их главной цели.
И состав у «крылышек», даже по меркам РПЛ, весьма симпатичный, а уж Иван Сергеев забивает голы с завидной периодичностью.
«Чертаново»
«Чертаново» в первой части сезона выглядел крайне неубедительно. Москвичи, даже с оглядкой на молодость игроков, откровенно не впечатляли.
Сейчас команда занимает 19 место в турнирной таблице с 23 очками в активе. С такими показателями московский клуб выглядит одним из главных претендентов на падение в ПФЛ.
В минувшем туре «Чертаново» проиграл. На выезде молодежь не смогла справиться с «Текстильщиком» (1:0).
«Черти» очень блекло выглядят в атакующей линии. В 27 поединках усилия игроков команды материализовались в голы только 20 раз. В общем, вылету самобытного клуба никто не удивится…
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.20, на ничью за 6.30, а на «Чертаново» — за 12.50
Хозяева борются за выход в стыки, к тому же Осинькин отлично осведомлен о возможностях бывших подопечных.
«Чертаново» бьется за выживание, так что вряд ли сможет что-то предложить лидеру дивизиона.
Игорь Осинькин знает свой бывший клуб, как свои пять пальцев, и явно не допустит осечки в этом матче. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.64