«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Чертаново» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Чертаново»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне видятся главным фаворитом ФНЛ. Нынешнее 1 место это только подтверждает.

Старт весенней части чемпионате самарцам удался на славу. На выезде был минимально обыгран главный конкурент «Нижний Новгород».

Игорь Осинькин уже поставил игру команде. И теперь вряд ли кто-то остановит «Крылья Советов» на пути к их главной цели.

Прогнозы на ФНЛ

И состав у «крылышек», даже по меркам РПЛ, весьма симпатичный, а уж Иван Сергеев забивает голы с завидной периодичностью.

«Чертаново»

«Чертаново» в первой части сезона выглядел крайне неубедительно. Москвичи, даже с оглядкой на молодость игроков, откровенно не впечатляли.

Сейчас команда занимает 19 место в турнирной таблице с 23 очками в активе. С такими показателями московский клуб выглядит одним из главных претендентов на падение в ПФЛ.

В минувшем туре «Чертаново» проиграл. На выезде молодежь не смогла справиться с «Текстильщиком» (1:0).

«Черти» очень блекло выглядят в атакующей линии. В 27 поединках усилия игроков команды материализовались в голы только 20 раз. В общем, вылету самобытного клуба никто не удивится…

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.20, на ничью за 6.30, а на «Чертаново» — за 12.50

Хозяева борются за выход в стыки, к тому же Осинькин отлично осведомлен о возможностях бывших подопечных.

«Чертаново» бьется за выживание, так что вряд ли сможет что-то предложить лидеру дивизиона.

Игорь Осинькин знает свой бывший клуб, как свои пять пальцев, и явно не допустит осечки в этом матче. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.64