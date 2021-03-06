В матче 27 тура английской Премьер-лиги «Бернли» примет в родных стенах «Арсенал». Игра пройдет на поле стадиона «Терф Мур» 6 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Бернли» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

После трех матчей без побед, «Бернли» все равно остается на 15 позиции, имея на счету 28 очков. От зоны вылета подопечные Шона Дайча оторвались всего на 5 пунктов.

«Бордовые» проиграли прошлый матч «Тоттенхэму» со счетом 4:0. Такого крупного результата не было очень давно. До этого если команда и проигрывала, то с отрывом гола в два и не более.

Этим фиаско хозяева прервали свою серию из четырех игр без поражений. Они сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (0:0), «Фулхэмом» (1:1) и «Брайтоном» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

Дайч не сможет рассчитывать на основного форварда Эшли Барнса и защитника Эрика Питерса. К тому же травмирован Йоханн Гудмундссон и под вопросом Робби Брэйди.

«Арсенал»

«Канониры» идут на 10 позиции. У них 37 очков и пока что на еврокубки рассчитывать не приходится. Разве что, если гости выиграют Лигу Европы. Там они, кстати, прошли «Бенфику» на стадии 1/16 финала (1:1, 3:2).

«Арсенал» показал неплохие результаты в последних матчах чемпионата. Команда Артеты проиграла «Манчестер Сити» 0:1, тогда как другие топовые соперники уступали с более крупным счетом.

Также лондонский коллектив одолел «Лидс» 3:2 и «Лестер» 3:1. К слову, победа над «Павлинами» позволила команде прервать серию из двух поражений.

Итого, у «Арсенала» уже 11 побед, 11 поражений и 4 ничьи в этом сезоне. И в принципе клуб имеет не такой уж и плохой показатель пропущенных голов — всего 27 мячей в 26 играх.

Прогноз и ставка

«Арсенал» вполне заслуженно считается фаворитом противостояния — 5.40 против 1.66. На ничью букмекеры поставили коэффициент 4.00.

«Бернли» в прошлом туре серьезно уступал «Тоттенхэму», который показывает не лучшие результаты в нынешнем сезоне. «Канонирам» тоже следует сосредоточить больше сил на атаке и они это понимают.

Так как «Арсенал» забивал не менее трех голов в двух последних матчах, предлагаем поставить на то, что гости забьют в этот раз не менее двух голов. Коэффициент на «ИТБ2 1.5» составляет 1.79.