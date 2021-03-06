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    Продолжит ли «Арсенал» забивать?

    «Бернли» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 6 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Арсенал»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В матче 27 тура английской Премьер-лиги «Бернли» примет в родных стенах «Арсенал». Игра пройдет на поле стадиона «Терф Мур» 6 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Бернли» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Марта 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 15:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Бернли»

    После трех матчей без побед, «Бернли» все равно остается на 15 позиции, имея на счету 28 очков. От зоны вылета подопечные Шона Дайча оторвались всего на 5 пунктов.

    «Бордовые» проиграли прошлый матч «Тоттенхэму» со счетом 4:0. Такого крупного результата не было очень давно. До этого если команда и проигрывала, то с отрывом гола в два и не более.

    Этим фиаско хозяева прервали свою серию из четырех игр без поражений. Они сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (0:0), «Фулхэмом» (1:1) и «Брайтоном» (1:1).

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    Дайч не сможет рассчитывать на основного форварда Эшли Барнса и защитника Эрика Питерса. К тому же травмирован Йоханн Гудмундссон и под вопросом Робби Брэйди.

    «Арсенал»

    «Канониры» идут на 10 позиции. У них 37 очков и пока что на еврокубки рассчитывать не приходится. Разве что, если гости выиграют Лигу Европы. Там они, кстати, прошли «Бенфику» на стадии 1/16 финала (1:1, 3:2).

    «Арсенал» показал неплохие результаты в последних матчах чемпионата. Команда Артеты проиграла «Манчестер Сити» 0:1, тогда как другие топовые соперники уступали с более крупным счетом.

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    • Также лондонский коллектив одолел «Лидс» 3:2 и «Лестер» 3:1. К слову, победа над «Павлинами» позволила команде прервать серию из двух поражений.

    Итого, у «Арсенала» уже 11 побед, 11 поражений и 4 ничьи в этом сезоне. И в принципе клуб имеет не такой уж и плохой показатель пропущенных голов — всего 27 мячей в 26 играх.

    Прогноз и ставка

    «Арсенал» вполне заслуженно считается фаворитом противостояния — 5.40 против 1.66. На ничью букмекеры поставили коэффициент 4.00.

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    «Бернли» в прошлом туре серьезно уступал «Тоттенхэму», который показывает не лучшие результаты в нынешнем сезоне. «Канонирам» тоже следует сосредоточить больше сил на атаке и они это понимают.

    Так как «Арсенал» забивал не менее трех голов в двух последних матчах, предлагаем поставить на то, что гости забьют в этот раз не менее двух голов. Коэффициент на «ИТБ2 1.5» составляет 1.79.

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