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    Станет ли «Брест» на пути ПСЖ в Кубке Франции?

    «Брест» — ПСЖ. Прогноз и ставка (к. 2.50) на футбол, Кубок Франции, 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — ПСЖ
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    ПСЖ уже прошел одну стадию Кубка Франции
    6 марта в рамках 1/16 финала Кубка Франции «Брест» на своей арене сразится с ПСЖ. Стартовый свисток будет дан в 23:10 по мск. «Брест» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 06 Марта 2021 года
    Брест
  • Франция. Кубок
    •  Брест 23:10 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
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    «Брест»

    «Брест» пока что прошел одну стадию Кубка Франции. В 1/32 ему удалось пройти «Родез» (2:1).

    В чемпионате команда ныне находится в середине турнирной таблицы. Сейчас он занимает законное 13 место в турнирной таблице.

    В позапрошлом туре на выезде команда потерпела поражение от «Монако» (0:2). В предыдущем матче чемпионата ему удалось победить «Дижон» (3:1).

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    «Брест» выглядит довольно прилично. Команда весьма обильно реализовывает голевые моменты, преуспев в этом 42 раза в 28 встречах.

    ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» также прошел один раунд Кубка Франции. В 1/32 финала турнира коллектив переиграл на выезде «Кан» (1:0).

    В начале февраля подопечные Маурисио Почеттино на выезде обыграли «Марсель» в рамках Лиги 1. После этого ПСЖ в рамках чемпионата Франции дома победил «Ниццу» (2:1).

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    • В последних матчах парижане дома проиграли «Монако» (0:2), зато затем расправились с «Дижоном» (4:0) и «Бордо» (1:0).

    После 28 туров Лиги 1 ПСЖ с 60 очками на 2 месте, на 2 балла отставая от «Лилля» на два очка. Отрыв от третьего «Лиона» составляет лишь один балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.

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