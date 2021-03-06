6 марта в рамках 1/16 финала Кубка Франции «Брест» на своей арене сразится с ПСЖ. Стартовый свисток будет дан в 23:10 по мск. «Брест» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» пока что прошел одну стадию Кубка Франции. В 1/32 ему удалось пройти «Родез» (2:1).

В чемпионате команда ныне находится в середине турнирной таблицы. Сейчас он занимает законное 13 место в турнирной таблице.

В позапрошлом туре на выезде команда потерпела поражение от «Монако» (0:2). В предыдущем матче чемпионата ему удалось победить «Дижон» (3:1).

Все прогнозы на Лигу 1

«Брест» выглядит довольно прилично. Команда весьма обильно реализовывает голевые моменты, преуспев в этом 42 раза в 28 встречах.

ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» также прошел один раунд Кубка Франции. В 1/32 финала турнира коллектив переиграл на выезде «Кан» (1:0).

В начале февраля подопечные Маурисио Почеттино на выезде обыграли «Марсель» в рамках Лиги 1. После этого ПСЖ в рамках чемпионата Франции дома победил «Ниццу» (2:1).

В последних матчах парижане дома проиграли «Монако» (0:2), зато затем расправились с «Дижоном» (4:0) и «Бордо» (1:0).

После 28 туров Лиги 1 ПСЖ с 60 очками на 2 месте, на 2 балла отставая от «Лилля» на два очка. Отрыв от третьего «Лиона» составляет лишь один балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.