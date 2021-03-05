«Флора»
«Флора» с огромным отрывом выиграла минувший чемпионат. Вот и сейчас таллиннский клуб намерен повторить этот фокус в новом сезоне.
«Флора» отлично подготовилась на сборах. Почти все свои поединки чемпион Эстонии выиграл, так что наверняка будет штурмовать привычную для себя высоту.
К слову, последний очный поединок с «Пайде» команде удался на славу. На выезде «Флора» просто-таки смела с газона оппонента — 1:7.
Вообще, против «Пайде» таллиннский клуб играет очень удачно. В последних четырех поединках «Флора» неизменно выигрывала, причем дважды — со счетом 3:1.
«Пайде»
«Пайде» минувший сезон завершил на 2 месте. Такой результат для клуба можно считать сверхуспешным, тем паче, позади осталась крепкая, по эстонским меркам, «Левадия».
Мало того, в последнем туре минувшего чемпионата «Пайде» вообще выдал суперматч. Дома был обыгран сильный оппонент «Калью», а счет вышел еще более необычным — 7:4.
Кстати, атака «Пайде» — отдельная история. В итоге команда стала лучшей по числу забитых мячей (80), опередив даже чемпиона страны «Флору» (76).
Вот только в обороне у «Пайде» имеются проблемы. Все-таки 43 пропущенных гола в 30 матчах — многовато для вице-чемпиона страны.
Прогноз и ставка на «Флора» — «Пайде»
Букмекеры предлагают поставить на «Флору» за 1.79, на ничью за 3.66, а на «Пайде» — за 3.64
Чемпион страны и в классе превосходит оппонента, и играет против «Пайде» весьма успешно.
Гости намерены сотворить сенсацию, но этому помешают проблемы в обороне.
Номинальные хозяева банально выше классом, что и станет решающим фактором их победы в основное время. Наши прогноз и ставка — Победа «Флоры» с коэффициентом 1.79