«Флора» сыграет на своем поле с «Пайде» в рамках Суперкубка Эстонии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 20:00 мск. «Флора» — «Пайде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флора»

«Флора» с огромным отрывом выиграла минувший чемпионат. Вот и сейчас таллиннский клуб намерен повторить этот фокус в новом сезоне.

«Флора» отлично подготовилась на сборах. Почти все свои поединки чемпион Эстонии выиграл, так что наверняка будет штурмовать привычную для себя высоту.

К слову, последний очный поединок с «Пайде» команде удался на славу. На выезде «Флора» просто-таки смела с газона оппонента — 1:7.

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Вообще, против «Пайде» таллиннский клуб играет очень удачно. В последних четырех поединках «Флора» неизменно выигрывала, причем дважды — со счетом 3:1.

«Пайде»

«Пайде» минувший сезон завершил на 2 месте. Такой результат для клуба можно считать сверхуспешным, тем паче, позади осталась крепкая, по эстонским меркам, «Левадия».

Мало того, в последнем туре минувшего чемпионата «Пайде» вообще выдал суперматч. Дома был обыгран сильный оппонент «Калью», а счет вышел еще более необычным — 7:4.

Кстати, атака «Пайде» — отдельная история. В итоге команда стала лучшей по числу забитых мячей (80), опередив даже чемпиона страны «Флору» (76).

Вот только в обороне у «Пайде» имеются проблемы. Все-таки 43 пропущенных гола в 30 матчах — многовато для вице-чемпиона страны.

Прогноз и ставка на «Флора» — «Пайде»

Букмекеры предлагают поставить на «Флору» за 1.79, на ничью за 3.66, а на «Пайде» — за 3.64

Чемпион страны и в классе превосходит оппонента, и играет против «Пайде» весьма успешно.

Гости намерены сотворить сенсацию, но этому помешают проблемы в обороне.

Номинальные хозяева банально выше классом, что и станет решающим фактором их победы в основное время. Наши прогноз и ставка — Победа «Флоры» с коэффициентом 1.79