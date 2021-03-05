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    «Флора» возьмет Суперкубок в основное время

    «Флора» — «Пайде». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Суперкубок Эстонии, 5 марта 2021 года

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    «Флора» сыграет на своем поле с «Пайде» в рамках Суперкубка Эстонии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 20:00 мск. «Флора» — «Пайде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флора»

    «Флора» с огромным отрывом выиграла минувший чемпионат. Вот и сейчас таллиннский клуб намерен повторить этот фокус в новом сезоне.

    «Флора» отлично подготовилась на сборах. Почти все свои поединки чемпион Эстонии выиграл, так что наверняка будет штурмовать привычную для себя высоту.

    К слову, последний очный поединок с «Пайде» команде удался на славу. На выезде «Флора» просто-таки смела с газона оппонента — 1:7.

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    Вообще, против «Пайде» таллиннский клуб играет очень удачно. В последних четырех поединках «Флора» неизменно выигрывала, причем дважды — со счетом 3:1.

    «Пайде»

    «Пайде» минувший сезон завершил на 2 месте. Такой результат для клуба можно считать сверхуспешным, тем паче, позади осталась крепкая, по эстонским меркам, «Левадия».

    Мало того, в последнем туре минувшего чемпионата «Пайде» вообще выдал суперматч. Дома был обыгран сильный оппонент «Калью», а счет вышел еще более необычным — 7:4.

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    • Кстати, атака «Пайде» — отдельная история. В итоге команда стала лучшей по числу забитых мячей (80), опередив даже чемпиона страны «Флору» (76).

    Вот только в обороне у «Пайде» имеются проблемы. Все-таки 43 пропущенных гола в 30 матчах — многовато для вице-чемпиона страны.

    Прогноз и ставка на «Флора» — «Пайде»

    Букмекеры предлагают поставить на «Флору» за 1.79, на ничью за 3.66, а на «Пайде» — за 3.64

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    Чемпион страны и в классе превосходит оппонента, и играет против «Пайде» весьма успешно.

    Гости намерены сотворить сенсацию, но этому помешают проблемы в обороне.

    Номинальные хозяева банально выше классом, что и станет решающим фактором их победы в основное время. Наши прогноз и ставка — Победа «Флоры» с коэффициентом 1.79

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