«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Антальяспором» в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 4 марта, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» проводит довольно успешный сезон. Правда, на текущий момент команда занимает 3 место, имея в своем активе 54 очка.

Команда атакует не особо результативно, как для одного из лидеров, забив в 26 матчах 48 раз. При этом оборона стамбульского клуба действует не столь успешно — 27 пропущенных мячей.

В минувшем туре стамбульцы добыли важнейшую победу. На выезде был минимально обыгран «Трабзонспор».

Все прогнозы на футбол

Поединки против «Антальяспора» для команды проходят весьма удачно. В пяти последних матчах «Фенербахче» добыл три виктории при одном поражении.

«Антальяспор»

«Антальяспор» в минувшем туре чемпионата добыл один зачетный балл. Дома команда подписала мировое соглашение с «Башакшехиром» (0:0).

Сейчас команда занимает 10 место в турнирной таблице с 34 очками в активе. При этом атака «Антальяспора» выглядит не лучшим образом: в 26 матчах забито только 24 мяча.

А вот обороняется «Антальяспор» явно не лучшим образом. В 26 матчах команда пропустила 29 мячей, что, в принципе, еще не самый худший результат в Суперлиге.

Сейчас отрыв от опасного 18 места составляет 9 очков. Вероятнее всего, «Антальяспор» может спать спокойно в аспекте сохранения прописки в высшем дивизионе, но и подъем вверх команде не светит.

Прогноз и ставка на «Фенербахче» — «Антальяспор»

Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.47, на ничью за 4.51, а на «Антальяспор» — за 6.59

Хозяева борются за чемпионский титул, но, тем не менее, стабильностью результатов похвастать не могут.

Гости отличаются миролюбивым характером, чередуя редкие победы с регулярными ничьими.

Стамбульцы, хоть и являются одними из лидеров, не так часто демонстрируют уверенную игру, чаще всего выигрывая натужно. Наши прогноз и ставка — Фора «Антальяспора» +1.5 с коэффициентом 1.60