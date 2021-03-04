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    «Фенербахче» упрется в оборону «Антальяспора»?

    «Фенербахче» — «Антальяспор». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, чемпионат Турции, 4 марта 2021 года

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    Месут Озил
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Антальяспором» в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 4 марта, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Марта 2021 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:00 Антальяспор Антальяспор
  • Антальяспор
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
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    «Фенербахче»

    «Фенербахче» проводит довольно успешный сезон. Правда, на текущий момент команда занимает 3 место, имея в своем активе 54 очка.

    Команда атакует не особо результативно, как для одного из лидеров, забив в 26 матчах 48 раз. При этом оборона стамбульского клуба действует не столь успешно — 27 пропущенных мячей.

    В минувшем туре стамбульцы добыли важнейшую победу. На выезде был минимально обыгран «Трабзонспор».

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    Поединки против «Антальяспора» для команды проходят весьма удачно. В пяти последних матчах «Фенербахче» добыл три виктории при одном поражении.

    «Антальяспор»

    «Антальяспор» в минувшем туре чемпионата добыл один зачетный балл. Дома команда подписала мировое соглашение с «Башакшехиром» (0:0).

    Сейчас команда занимает 10 место в турнирной таблице с 34 очками в активе. При этом атака «Антальяспора» выглядит не лучшим образом: в 26 матчах забито только 24 мяча.

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  • 01/03/2021

    • А вот обороняется «Антальяспор» явно не лучшим образом. В 26 матчах команда пропустила 29 мячей, что, в принципе, еще не самый худший результат в Суперлиге.

    Сейчас отрыв от опасного 18 места составляет 9 очков. Вероятнее всего, «Антальяспор» может спать спокойно в аспекте сохранения прописки в высшем дивизионе, но и подъем вверх команде не светит.

    Прогноз и ставка на «Фенербахче» — «Антальяспор»

    Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.47, на ничью за 4.51, а на «Антальяспор» — за 6.59

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    Хозяева борются за чемпионский титул, но, тем не менее, стабильностью результатов похвастать не могут.

    Гости отличаются миролюбивым характером, чередуя редкие победы с регулярными ничьими.

    Стамбульцы, хоть и являются одними из лидеров, не так часто демонстрируют уверенную игру, чаще всего выигрывая натужно. Наши прогноз и ставка — Фора «Антальяспора» +1.5 с коэффициентом 1.60

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