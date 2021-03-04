«Бенфика» и «Эшторил» проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 4 марта на стадионе «Да Луш». Начало — в 23:15 мск. «Бенфика» — «Эшторил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

В Кубке Португалии лиссабонцы ранее прошли четыре раунда, обыграв «Паредеш» (1:0), «Вилафранкенсе» (5:0), «Эштрелу» (4:0) и «Белененсеш» (3:0). А в первой игре полуфинала победили на выезде соперника со счетом 3:1.

«Бенфика» в прошлом матче выиграла у «Риу Аве» (2:0), а перед этим проиграла «Арсеналу» 2:3 и вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

Перед этим «Орлы» три раза сыграли вничью. Они разошлись миром с «Арсеналом» (1:1), «Фаренсе» (0:0) и «Морейренси» (1:1).

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В таблице Примейра-лиги «Бенфика» идет на четвертом месте с 42 баллами на счету. От зоны Лиги чемпионов их отделяют пока что три пункта, а в шести прошлых турах у них всего две победы.

«Эшторил»

В розыгрыше Кубка Португалии «Эшторил» прошел уже пять раундов. «Сертаненсе» удалось обыграть со счетом 4:0, а далее «Эшторил» выбил из борьбы команду «Лузитана Эвора» (5:0), «Боавишту» (2:1), «Риу Аве» (2:1) и «Маритиму» (3:1).

Клуб подошел к первому матчу против «Бенфики» с двумя поражениями подряд. А в самой игре с «Орлами» потерпели третью неудачу кряду.

Но после этого коллектив выиграл три поединка кряду, которые пришлись на матчи второго по рангу дивизиона страны.

В турнирной таблице чемпионата «Эшторил» занимает первое место, претендуя на повышение в классе. После 22 тура у команды в активе 47 очков и отрыв в один балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.

Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, и обе команды забьют за 3,10.