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    Выйдет ли «Бенфика» в финал Кубка Португалии?

    «Бенфика» — «Эшторил». Прогноз (к. 3.10) и ставка на матч Кубка Португалии по футболу 4 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Эшторил»
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    «Бенфика» выиграла первый матч 3:1
    «Бенфика» и «Эшторил» проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 4 марта на стадионе «Да Луш». Начало — в 23:15 мск. «Бенфика» — «Эшторил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Кубок 04 Марта 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:15 Эшторил Эшторил
  • Португалия. Кубок
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    Коэффициенты на матч
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    «Бенфика»

    В Кубке Португалии лиссабонцы ранее прошли четыре раунда, обыграв «Паредеш» (1:0), «Вилафранкенсе» (5:0), «Эштрелу» (4:0) и «Белененсеш» (3:0). А в первой игре полуфинала победили на выезде соперника со счетом 3:1.

    «Бенфика» в прошлом матче выиграла у «Риу Аве» (2:0), а перед этим проиграла «Арсеналу» 2:3 и вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

    Перед этим «Орлы» три раза сыграли вничью. Они разошлись миром с «Арсеналом» (1:1), «Фаренсе» (0:0) и «Морейренси» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В таблице Примейра-лиги «Бенфика» идет на четвертом месте с 42 баллами на счету. От зоны Лиги чемпионов их отделяют пока что три пункта, а в шести прошлых турах у них всего две победы.

    «Эшторил»

    В розыгрыше Кубка Португалии «Эшторил» прошел уже пять раундов. «Сертаненсе» удалось обыграть со счетом 4:0, а далее «Эшторил» выбил из борьбы команду «Лузитана Эвора» (5:0), «Боавишту» (2:1), «Риу Аве» (2:1) и «Маритиму» (3:1).

    Клуб подошел к первому матчу против «Бенфики» с двумя поражениями подряд. А в самой игре с «Орлами» потерпели третью неудачу кряду.

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    • Но после этого коллектив выиграл три поединка кряду, которые пришлись на матчи второго по рангу дивизиона страны.

    В турнирной таблице чемпионата «Эшторил» занимает первое место, претендуя на повышение в классе. После 22 тура у команды в активе 47 очков и отрыв в один балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.

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    Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, и обе команды забьют за 3,10.

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