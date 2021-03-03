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    Генуэзское дерби будет низовым?

    «Дженоа» — «Сампдория». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Италии, 3 марта 2021 года

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    «Дженоа» — «Сампдория»
    В Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» пройдет дерби, в котором «Дженоа» сыграет с «Сампдорией» в 25-м туре итальянской Серии А. Встреча состоится 3 марта, начало — в 22:45 по мск. «Дженоа» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Марта 2021 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.95
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  • 3.05
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Дженоа»

    К данному туру «Дженоа» подходит на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 26 очков, оторвавшись уже на восемь баллов от зоны вылета.

    В своем последнем проведенном поединке «грифоны» потерпела крупное гостевое поражение от «Интера» со счетом 0:3, а до этого они не проигрывали в семи встречах подряд, выиграв четыре из них.

    Перед фиаско от «нерадзурри» «Дженоа» расписали две мировые кряду, где поочередно поделил очки с «Торино» (0:0) на выезде и с «Вероной» (2:2) на своей территории.

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    Стоит отметить, что в пяти из семи этих матчей команда оставляла свои ворота в неприкосновенности, а забить смогли десять голов в этом отрезке.

    «Сампдория»

    «Сампдория» с 30 набранными очками разместилась на десятой строке в турнирной таблице Серии А, безнадежно отстав от еврокубковой позиции .

    Перед данным поединкам «блучеркьяти» были биты на своей арене «Аталантой» (0:2), что стало вторым для них фиаско. Туром ранее они потерпели выездное фиаско от «Лацио» — 0:1.

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    • Отметим, что победить «Дория» смогла всего один раз за пять предыдущих встреч в итальянском первенстве, набрав за это время лишь четыре баллов из 15 возможных.

    Эти пункты «Сампдория» заработала в домашней игре с «Фиорентиной», обыграв ее 2:1, а также в выездной с «Бенневенто», расписав с «ведьмами» мировую со счетом 1:1.

    В первом круге чемпионата эти клубы сыграли вничью 1:1, а кубовый матч завершился победой «Дженоа» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сампдории» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Дженоа» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.20.

    За последние девять очных встреч этих клубов только дважды они сыграли на ТБ 2,5. Ожидаем, что эта игра будет не особо результативной и принесет низовой исход. Наша ставка и прогноз — ТМ 2,5.

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