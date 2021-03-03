«Барселона» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании. Матч пройдет 3 марта на «Камп Ноу», начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

В минувшие выходные «Барселона» впервые после ужасной игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов выглядела максимально собранной и уверенной. Такой же, как и до первой встречи с парижанами, которая стала для каталонцев очень большим потрясением. Но «Барса» потихоньку приходит в себя.

В субботу «Барселона» одержала гостевую победу над «Севильей» в рамках Ла Лиги — 2:0. Команда Рональда Кумана провела образцовую игру, в том числе в тактическом плане. В отличие от кубкового матча, на этот раз у «Севильи» не было, по сути, ни одного серьезного момента.

Кроме того, на прошлой неделе «Барселона» выиграла на своем поле у «Эльче» — 3:0. В этом матче все мячи были забиты после перерыва.

В этом сезоне «Барселона» ранее проигрывала на своем поле только мадридскому «Реалу», «Ювентусу» и «ПСЖ».

«Севилья»

«Севилья» действительно очень сильно провела первый матч с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании, но вот игра чемпионата против каталонцев команде Хулена Лопетеги совершенно не удалась. На этот раз «Барса» вообще ничего не позволила соперника.

И это уже второй подобный матч за последнее время. Две недели назад «Севилья» проиграла на своем поле дортмундской «Боруссии» (2:3). Немцы тоже легко вскрывали оборону испанской команды.

Но в целом результаты у «Севильи» очень хорошие — всего лишь три поражения в 20-ти последних матчах. При этом в 15-ти случаях команда Лопетеги выиграла.

Прогноз и ставка

Букмекеры слоняются к тому, что «Барселона» снова обыграет «Севилью». На хозяев можно поставить за 1.61, ничью предлагают за 4.65, а победу «Севильи» — за 6.05.

Недавний матч между этими командами убедил, что «Барса» может спокойно обыграть «Севилью» и дома. Но надо не забывать про один важный нюанс: у «Севильи» есть преимущество в два мяча, при этом «Барса» в гостях не забивала.

«Барселоне» придется безошибочно действовать в обороне и почти без остановки атаковать. Не самый простой план.

Ставка - победа «Барселоны» + обе команды забьют за 3.00.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Барселоны» в первом тайме за 2.05. Первые минуты станут ключевыми в этой игре.