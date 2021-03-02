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    «Ман Сити» в очередной раз порадует себя победой?

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбольный матч АПЛ 2 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
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    Габриэль Жезус
    В матче 29 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на поле стадиона «Этихад» примет «Вулверхэмптон». Игра состоится 2 февраля в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Марта 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.80
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  • 15.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    В прошлом туре «Манчестер Сити» столкнулся с проблемами и даже пропустил. Команда Гвардиолы играла с «Вест Хэмом» (2:1). Однако очередные новшества в игре помогли «Горожанам» снова набрать 3 очка.

    Итого у «Сити» 62 очка. Отрыв от конкурентов более чем комфортный. Всего в сезоне команда одержала 19 побед при 5 ничьих и 2 поражениях. По статистике голов — 52 забитых и 16 пропущенных.

    В предыдущих матчах «Ман Сити» победил «Боруссию» М 2:0 в ЛЧ, обыграл «Арсенал» 1:0 и «Эвертон» 3:1 в АПЛ.

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    При таком плотном графике почти все игроки здоровы. Травмирован лишь Натан Аке.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» блещут стабильностью лишь в плане турнирного расположение. Они на 12 месте с 34 очками. Победы сменяются ничьими, но при этом подопечные Эшпириту Санту сейчас мало проигрывают.

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    • В 5 последних турах «Вулверхэмптон» оставался непобежденным — 2 ничьи и 3 победы. «Оранжевые» обыграли «Арсенал» 2:1, «Лидс» 1:0 и «Саутгемптон» 2:1.

    Что касается гостевых выступлений, то здесь у «Вулвс» только одна победа в пяти матчах.

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    В списке травмированных Даниэль Поденсе, Вилли Боли, Фернандо Маркал и Рауль Хименес.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ман Сити» оценивается коэффициентом 1.20. Победа «Вулверхэмптона» выставлена с коэффициентом 16.5. На ничью поставили 7.20.

    «Горожане» продолжают побеждать и даже организованная оборона «Вест Хэма» не смогла прервать серию команды. При этом хозяева стабильно забивают больше одного мяча за игру. Такое было в 4 из 5 матчей чемпионата. Ставим на П1 и ТБ 2.5 за 1.71.

    Дома «Шейхи» крайне мало пропускают. У них всего один пропущенный мяч за 7 выступлений во всех турнирах. Во всех случаях победы. Наш вариант в этом случае — «Ман Сити» победит и не пропустит за 1.68.

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