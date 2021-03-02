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    «Ювентус» не потеряет очки в матче с «орлятами»

    «Ювентус» — «Специя». Прогноз, ставк (к. 1.61) на футбол, Серия А, 2 марта 2021 года

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    «Ювентус»
    В матче 25 тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на стадионе «Альянц» примет «Специю». Игра запланирована на 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ювентус» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Марта 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.30
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  • 13.00
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    В начале февраля подопечные Андреа Пирло на своем поле победили «Рому» (2:0) в Серии А, а потом сыграли дома безголевую ничью с «Интером», выйдя в финал Кубка Италии по сумме двух матчей.

    Затем «Ювентус» потерпел два поражения, в рамках Серии А проиграв в гостях «Наполи» (0:1), а затем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграв «Порту» (1:2) на «Драгау».

    В последних матчах туринцы дома разгромили «Кротоне» (3:0), а вот победу над «Вероной» (1:1) упустили на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    После 23 туров Серии А «Ювентус» с 46 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 45-20, 19 голов забил Криштиану Роналду.

    «Специя»

    В конце января «Орлята» вылетели из Кубка Италии, проиграв в гостях «Наполи» (2:4), а потом дома проиграли «Удинезе» (0:1) в Серии А.

    Февраль подопечные Винченцо Итальяно начали выездной победой над «Сассуоло» (2:1) и домашней викторией над «Миланом» (2:0).

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  • 22/02/2021

    • В последних матчах «Специя» крупно уступила в гостях «Фиорентине» (0:3), а затем дома поделила очки с «Пармой» (2:2).

    После 24 туров Серии А «Специя» с 25 очками на 14-м месте. Разница мячей 32-43, Мбала Нзола забил 9 голов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.26, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Специи» — 11.62.

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    В первом круге команды «Ювентус» на выезде разгромил «Специю» со счетом 4:1, Криштиану Роналду оформил дубль.

    Туринцам не везет на выезде, но в домашних матчах они не проигрывают. Прогнозируем что «Ювентус» победит.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.52 и «Обе забьют — нет» за 1.78.

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