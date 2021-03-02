В матче 25 тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на стадионе «Альянц» примет «Специю». Игра запланирована на 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ювентус» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

В начале февраля подопечные Андреа Пирло на своем поле победили «Рому» (2:0) в Серии А, а потом сыграли дома безголевую ничью с «Интером», выйдя в финал Кубка Италии по сумме двух матчей.

Затем «Ювентус» потерпел два поражения, в рамках Серии А проиграв в гостях «Наполи» (0:1), а затем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграв «Порту» (1:2) на «Драгау».

В последних матчах туринцы дома разгромили «Кротоне» (3:0), а вот победу над «Вероной» (1:1) упустили на выезде.

Все прогнозы на Серию А

После 23 туров Серии А «Ювентус» с 46 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 45-20, 19 голов забил Криштиану Роналду.

«Специя»

В конце января «Орлята» вылетели из Кубка Италии, проиграв в гостях «Наполи» (2:4), а потом дома проиграли «Удинезе» (0:1) в Серии А.

Февраль подопечные Винченцо Итальяно начали выездной победой над «Сассуоло» (2:1) и домашней викторией над «Миланом» (2:0).

В последних матчах «Специя» крупно уступила в гостях «Фиорентине» (0:3), а затем дома поделила очки с «Пармой» (2:2).

После 24 туров Серии А «Специя» с 25 очками на 14-м месте. Разница мячей 32-43, Мбала Нзола забил 9 голов.

Прогноз и ставки

На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.26, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Специи» — 11.62.

В первом круге команды «Ювентус» на выезде разгромил «Специю» со счетом 4:1, Криштиану Роналду оформил дубль.

Туринцам не везет на выезде, но в домашних матчах они не проигрывают. Прогнозируем что «Ювентус» победит.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.52 и «Обе забьют — нет» за 1.78.