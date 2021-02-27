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    «Торпедо» возобновит сезон с виктории?

    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, ФНЛ, 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»
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    Александр Рязанцев
    «Торпедо» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Февраля 2021 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 16:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    «Торпедо» в нынешнем сезоне бьется за выход в РПЛ. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 53 очков.

    Сергей Игнашевич ничего не обещает, но его команда представляет собой грозную силу. Атакует «Торпедо» весьма результативно, соорудив 51 гол в 26 матчах. При этом оборона команды действует весьма монолитно (20 пропущенных мячей).

    С «СКА-Хабаровск» команда играет очень удачно. Шутка ли, все пять очных встреч остались за торпедовцами.

    Прогнозы на ФНЛ

    Вот и матч первого круга остался за одним из лидеров ФНЛ. В Хабаровске москвичи победили (2:4), уступая до перерыва в два мяча. Характер у команды Игнашевича есть!

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» пока что видится теневым бойцом за стыки. Хабаровчане пока седьмые с 40 очками в активе, но вполне способны на подъем.

    Атака «СКА-Хабаровск» выглядит уж очень скромно: в 26 матчах забито 43 мяча. Сергей Юран пытается наладить атакующий механизм, но пока удается не ахти.

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  • 22/02/2021

    • Между тем, пропускает «СКА-Хабаровск» относительно немного. 32 мяча в 26 матчах — не самая позитивная статистика.

    Пока что хабаровчане никак не могут научиться играть с «Торпедо». Вот и на сей раз гости вряд ли сумеют добиться успеха, а вот взять хотя бы один балл команде Юрана по силам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.64, на ничью за 3.84, а на «СКА-Хабаровск» — за 5.46

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    Хозяева неплохо смотрелись на сборах, к тому же успешно играют с хабаровчанами.

    «СКА-Хабаровск» в зимнюю паузу смотрелся не слишком уверенно, так что будет рад и одному заработанному в столице баллу.

    Торпедовцы борются за выход в РПЛ, к тому же на их стороне психологическое преимущество в виде победы в первом круге и общем балансе очных встреч с «армейцами». Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 1.64

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