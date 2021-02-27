«Торпедо»
«Торпедо» в нынешнем сезоне бьется за выход в РПЛ. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 53 очков.
Сергей Игнашевич ничего не обещает, но его команда представляет собой грозную силу. Атакует «Торпедо» весьма результативно, соорудив 51 гол в 26 матчах. При этом оборона команды действует весьма монолитно (20 пропущенных мячей).
С «СКА-Хабаровск» команда играет очень удачно. Шутка ли, все пять очных встреч остались за торпедовцами.
Вот и матч первого круга остался за одним из лидеров ФНЛ. В Хабаровске москвичи победили (2:4), уступая до перерыва в два мяча. Характер у команды Игнашевича есть!
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» пока что видится теневым бойцом за стыки. Хабаровчане пока седьмые с 40 очками в активе, но вполне способны на подъем.
Атака «СКА-Хабаровск» выглядит уж очень скромно: в 26 матчах забито 43 мяча. Сергей Юран пытается наладить атакующий механизм, но пока удается не ахти.
Между тем, пропускает «СКА-Хабаровск» относительно немного. 32 мяча в 26 матчах — не самая позитивная статистика.
Пока что хабаровчане никак не могут научиться играть с «Торпедо». Вот и на сей раз гости вряд ли сумеют добиться успеха, а вот взять хотя бы один балл команде Юрана по силам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.64, на ничью за 3.84, а на «СКА-Хабаровск» — за 5.46
Хозяева неплохо смотрелись на сборах, к тому же успешно играют с хабаровчанами.
«СКА-Хабаровск» в зимнюю паузу смотрелся не слишком уверенно, так что будет рад и одному заработанному в столице баллу.
Торпедовцы борются за выход в РПЛ, к тому же на их стороне психологическое преимущество в виде победы в первом круге и общем балансе очных встреч с «армейцами». Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 1.64