«Торпедо» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» в нынешнем сезоне бьется за выход в РПЛ. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 53 очков.

Сергей Игнашевич ничего не обещает, но его команда представляет собой грозную силу. Атакует «Торпедо» весьма результативно, соорудив 51 гол в 26 матчах. При этом оборона команды действует весьма монолитно (20 пропущенных мячей).

С «СКА-Хабаровск» команда играет очень удачно. Шутка ли, все пять очных встреч остались за торпедовцами.

Прогнозы на ФНЛ

Вот и матч первого круга остался за одним из лидеров ФНЛ. В Хабаровске москвичи победили (2:4), уступая до перерыва в два мяча. Характер у команды Игнашевича есть!

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» пока что видится теневым бойцом за стыки. Хабаровчане пока седьмые с 40 очками в активе, но вполне способны на подъем.

Атака «СКА-Хабаровск» выглядит уж очень скромно: в 26 матчах забито 43 мяча. Сергей Юран пытается наладить атакующий механизм, но пока удается не ахти.

Между тем, пропускает «СКА-Хабаровск» относительно немного. 32 мяча в 26 матчах — не самая позитивная статистика.

Пока что хабаровчане никак не могут научиться играть с «Торпедо». Вот и на сей раз гости вряд ли сумеют добиться успеха, а вот взять хотя бы один балл команде Юрана по силам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.64, на ничью за 3.84, а на «СКА-Хабаровск» — за 5.46

Хозяева неплохо смотрелись на сборах, к тому же успешно играют с хабаровчанами.

«СКА-Хабаровск» в зимнюю паузу смотрелся не слишком уверенно, так что будет рад и одному заработанному в столице баллу.

Торпедовцы борются за выход в РПЛ, к тому же на их стороне психологическое преимущество в виде победы в первом круге и общем балансе очных встреч с «армейцами». Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 1.64