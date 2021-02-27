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    Сможет ли «Порту» прервать супер серию «Спортинга»?

    «Порту» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.19) на чемпионат Португалии по футболу 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Спортинг»
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    «Спортинг»
    «Порту» встретится на своем поле с лиссабонским «Спортингом» в рамках 21-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 27 февраля, начало — 23:30 мск. «Порту» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 27 Февраля 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:30 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» после 20-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице чемпионата Португалии второе место.

    В прошлом туре «драконы» прервали серию из трех матчей без побед. «Порту» выиграл на выезде у «Маритиму» со счетом 2:1. Тяжелейший матч, решающий гол команда Сержиу Консейсау забила за несколько минут до финального свистка после сомнительного пенальти.

    Перед этим же «Порту» трижды сыграл вничью — с «Белененсишем», «Брагой» и «Боавиштой».

    Однако в феврале у «Порту» был еще один матч. На прошлой неделе действующий чемпион Португалии выиграл у «Ювентуса» (2:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Порту» за последние четыре месяца потерпел лишь одно поражение — это был январский матч против «Спортинга» в Кубке Португалии.

    «Спортинг»

    Тем временем «Спортинг» продолжает лидировать. Более того, лиссабонский клуб опережает «Порту» уже на десять очков. От «Спортинга» перед началом сезона никто не ожидал подобных результатов.

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    • Команда Рубена Аморима до сих пор ни разу не проигрывала в этом чемпионате — 17 побед и три ничьи.

    На данный момент победная серия «Спортинга» составляет шесть матчей, в которых лиссабонцы пропустили лишь один мяч.

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    Всего же в этом чемпионате «Спортинг» до сих пор пропустил лишь десять мячей — это лучший показатель в лиге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Порту» — на хозяев можно поставить за 2.27. Ничью предлагают за 3.48, а на победу «Спортинга» — за 3.65.

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    Но очевидно, что ставка на исход станет не самым мудрым решением. Все может решить один гол, но в чьи ворота он будет забит — на этот вопрос ответить нереально.

    Учитывая важность результата (например, «Порту» в случае поражения практически потеряет шансы на победу в чемпионате), команды, скорее всего, будут играть предельно осторожно.

    Ставка - тотал матча меньше 2,0 за 2.19. Хорошо, если в этой игре команды смогут забить хотя бы парочку мячей. Но и в это верится с трудом. Гости точно будут ничейному результату, в том числе со счетом 0:0.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью за 3.48.

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