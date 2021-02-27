«Порту» встретится на своем поле с лиссабонским «Спортингом» в рамках 21-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 27 февраля, начало — 23:30 мск. «Порту» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» после 20-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице чемпионата Португалии второе место.

В прошлом туре «драконы» прервали серию из трех матчей без побед. «Порту» выиграл на выезде у «Маритиму» со счетом 2:1. Тяжелейший матч, решающий гол команда Сержиу Консейсау забила за несколько минут до финального свистка после сомнительного пенальти.

Перед этим же «Порту» трижды сыграл вничью — с «Белененсишем», «Брагой» и «Боавиштой».

Однако в феврале у «Порту» был еще один матч. На прошлой неделе действующий чемпион Португалии выиграл у «Ювентуса» (2:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Порту» за последние четыре месяца потерпел лишь одно поражение — это был январский матч против «Спортинга» в Кубке Португалии.

«Спортинг»

Тем временем «Спортинг» продолжает лидировать. Более того, лиссабонский клуб опережает «Порту» уже на десять очков. От «Спортинга» перед началом сезона никто не ожидал подобных результатов.

Команда Рубена Аморима до сих пор ни разу не проигрывала в этом чемпионате — 17 побед и три ничьи.

На данный момент победная серия «Спортинга» составляет шесть матчей, в которых лиссабонцы пропустили лишь один мяч.

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Всего же в этом чемпионате «Спортинг» до сих пор пропустил лишь десять мячей — это лучший показатель в лиге.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Порту» — на хозяев можно поставить за 2.27. Ничью предлагают за 3.48, а на победу «Спортинга» — за 3.65.

Но очевидно, что ставка на исход станет не самым мудрым решением. Все может решить один гол, но в чьи ворота он будет забит — на этот вопрос ответить нереально.

Учитывая важность результата (например, «Порту» в случае поражения практически потеряет шансы на победу в чемпионате), команды, скорее всего, будут играть предельно осторожно.

Ставка - тотал матча меньше 2,0 за 2.19. Хорошо, если в этой игре команды смогут забить хотя бы парочку мячей. Но и в это верится с трудом. Гости точно будут ничейному результату, в том числе со счетом 0:0.

Также можно рассмотреть ставку на ничью за 3.48.