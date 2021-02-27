«Верона» будет принимать «Ювентус» в 24-м туре Серии А. Матч пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди». Начало — в 22:45. «Верона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» на протяжении всего сезона выступает нестабильно, чередуя победы и ничьи с поражениями.

Вот и в трех последних турах Серии А веронцы сперва уступили «Удинезе» (0:2), затем победили «Парму» (2:1) и сыграли вничью с «Дженоа» (2:2).

В таблице Серии А «Верона» располагается в середине турнирной таблицы — на девятом месте. У команды в активе 34 очка. 30 голов забито, а 26 пропущено.

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На своем поле у «Вероны» в текущем чемпионате Италии 6 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

«Ювентус»

У «Ювентуса» была серия из трех подряд матчей без побед во всех турнирах (0:0 в Кубке Италии с «Интером», 0:1 против «Наполи» в Серии А и 1:2 с «Порту» в Лиге чемпионов).

Прервать ее удалось 22 февраля, когда в рамках Серии А «Ювентус» разгромил «Кротоне» со счетом 3:0.

В турнирной таблице чемпионата Италии туринцы занимают третье место. В 22 матчах они набрали 45 очков. От лидирующего «Интера» команда Андреа Пирло отстает на 8 очков, но имеет матч в запасе. Забито у «Юве» 44 гола, а пропущено 19 (лучший результат в лиге).

На выезде в текущем чемпионате Италии у «Ювентуса» 5 побед, 4 ничьи и 2 поражения. В шести из девяти случаев туринцы теряли очки именно в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают коэффициент 6,75 на победу «Вероны», 4,26 — на ничью и 1,57 — на «Ювентус».

Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 1:1.

Прогноз и ставка на матч — «Ювентус» забьет первый гол и выиграет с коэффициентом 1,70.