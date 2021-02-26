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    Матч «Витории» и «Боавишты» должен порадовать голами

    «Витория» Гимарайнш — «Боавишта». Прогноз (к. 2.15) и ставка на матч Примейра-лиги 26 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витория» Гимарайнш — «Боавишта»
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    26 февраля на стадионе «Д. Альфонсу Энрикеш» «Витория» Гимарайнш примет «Боавишту» в матче 21 тура португальской Примейра-лиги. Начало встречи в 23:30 мск. «Витория» Гимарайнш — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 26 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.00
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  • 3.40
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Витория» Гимарайнш

    После 20 туров «Витория» занимает 6 место и находится в 6 очках от зоны еврокубков. В последних матчах команда то и дело теряла очки. Безвыигрышная серия составляет уже 5 поединков.

    Начав серию с нулевой ничьи с «Бенфикой», хозяева провели ничейный матч с «Белененсешем» (1:1) и неудачную встречу с «Риу Аве» (1:3).

    В следующих двух турах тоже не удалось исправить ситуацию — 2:2 с «Фаренсе» и 1:2 с «Пасуш де Феррейра».

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    В нынешнем сезоне «Витория» выиграла только в 4 из 10 домашних матчей.

    «Боавишта»

    У «Боавишты» всего 18 очков, который не позволяют команде покинуть зону вылета. Гости много пропускают, мало побеждают и потому пока не могут рассчитывать на улучшение ситуации.

    Тем не менее в прошлом туре «Боавиште» удалось выиграть у «Морейренси» (1:0). Это была лишь третья победа в сезоне. Перед этим аутсайдер зацепился за ничью с «Порту». Игра закончилась со счетом 2:2.

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    • Этой беспроигрышной серии предшествовало два поражения подряд — 0:1 с «Насьоналем» и 1:2 с «Жил Висенте».

    В гостях «Боавишта» практически не побеждает. Она набрала 3 очка в чужих стенах лишь один раз, в матче с «Портимоненси» (1:0).

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 2.01 «Витория» является фаворитом матча. За 3.85 предлагают победу «Боавишты». На ничью букмекеры дают 3.35.

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    Последние три матча хозяев были результативными и заканчивались с тоталом больше 2.5. У гостей такой показатель был в 4 из 5 последних игр.

    На тотал больше 2.5 в этом поединке можно поставить с коэффициентом 2.15.

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