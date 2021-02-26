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    «Стервятники» не упустят золотые медали?

    «Сан-Паулу» — «Фламенго». Прогноз и ставка (к. 1.67) на матч чемпионата Бразилии 26 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Фламенго»
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    Габриэл Барбоза
    26 февраля состоится заключительный 38-й тур бразильской Серии А, в котором «Сан-Паулу» дома сыграет с «Фламенго». Встреча начнется в 03:30 по мск. «Сан-Паулу» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» в случае своей неудачи и победы «Флуминенсе» в параллельном поединке лишится четвертой строки и с ней потеряет прямой билет в групповой этап Кубка Либертадорес.

    Такое падения «трехцветных» обусловлено тем, что они за последние 11 встреч первенства одержали только одну викторию. Еще в этот период они по пять раз играли вничью и уступали.

    В своей последней проведенной встрече коллектив потерпел фиаско от последнего «Ботафого» (0:1), а перед этим расписал домашнюю мировую с «Палмейрасом» (1:1) и одолел в гостях «Гремио» (2:1).

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    На своей арене в этом чемпионате «Сан-Паулу» заработал 34 очка из 63 общих. Команда выиграла девять игр, семь раз делила очки с оппонентами и дважды терпела фиаско, разница мячей — 27:15.

    «Фламенго»

    «Фламенго» после победы в прошлом туре дома над «Интернасьоналем» (2:1), сместил последних с первого места и за тур до конца чемпионата опережает конкурента в борьбе за золото на два очка.

    Стоит отметить, что «стервятники» за последние девять проведенных игр первенства теряли баллы только два раза, уступив еще в январе на выезде 1:2 «Атлетико Паранаэнсе» и сыграв вничью с «Брагантино» (1:1) в гостях.

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    • В остальных семи поединках клуб из Рио-де-Жанейро неизменно побеждал, при этом четыре виктории были добыты без пропущенных мячей и две из них крупные.

    У «Фламенго» первая выездная статистика в этом розыгрыше Серии А. «Красно-черные» выиграли десять игр при четырех мировых и фиаско, разница забитых и пропущенных — 32:23.

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    В первом круге «Сан-Паулу» разгромил «Фламенго» на его арене (4:1), а в прошлом сезони эти клубы дважды сыграли вничью между собой — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фламенго» — 1.67, победа «Сан-Паулу» — 5.00, ничья — 4.10.

    Победа в этом матче, без оглядки на результат конкурента, даст «Фламенго» 100% гарантию на золотые награды. Прогнозируем, что «стервятники» ее смогут добыть. Наша ставка на эту игру — П2.

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