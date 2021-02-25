25 февраля в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана по футболу «Сабах» на своем поле сыграет с «Кешлей». Встреча начнется в 16:30 по мск. «Сабах» — «Кешля»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабах»

«Сабах» с 14 набранными очками занимает последнее восьмое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, уступая только по дополнительным показателям седьмой строке.

Коллектив из столицы страны пока добился четырех викторий за всю турнирную дистанцию, дважды сыграл вничью и десять раз уходил с поля ни с чем, забил 16 мячей, а пропустил 23 гола.

Последний раз «бело-синие» праздновали викторию в чемпионате 24 декабря, одолев тогда на выезде «Сумгаит» (2:1), после чего они трижды проиграли и раз сыграли вничью.

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В своей последней проведенной игре «Сабах» потерпел выездное фиаско от «Сабаила» (0:2), идущий шестым, а туром ранее дома расписал мировую с «Зирей» (2:2), занимающей сейчас третье место.

«Кешля»

У «Кешли» в копилке числится такое же количество баллов, но из-за лучших дополнительных показателей она идет на строку выше.

Клуб из одноименного поселка в этом чемпионате Азербайджана выиграл пока всего три матча, пять встреч свел вничью и восемь раз был повержен, разница забитых и пропущенных составляет 15:25.

В рамках первенства «банкиры» последний раз выигрывали аж 7 ноября, одолев тогда на своем поле «Габалу» со счетом 3:1. После этого они в чемпионате пять раз терпели фиаско и дважды расписывали мировые.

В минувшем туре первенства «Кешля» в родных стенах поделила очки с «Зирей» (2:2), а игровым днем ранее проиграли на выезде «Габале» со счетом 0:2.

В текущем первенстве раз победила «Кешля» (2:0) и раз была ничья (1:1).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сабаха» предлагают — 2.70.

На викторию «Кешли» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.28.

За последние шесть очных встреч эти команды только раз превысили тотал больше 2,5 мячей. Ожидаем, что и на этот раз их поединок будет скуден на голы. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,0.