22 февраля «Уфа» на своем стадионе «Нефтяник» примет «Урал» из Екатеринбурга в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток будет дан в 12:00 по мск. «Уфа» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа», которая в прошлом розыгрыше Кубка России была выбита на этапе 1/8 финала московским ЦСКА (0:1), в этом розыгрыше стартовала с группового раунда.

На этой стадии башкирский коллектив в одной компании с «Ленинградцем» и «Чертаново» выиграл обе встречи с общим счетом 5:0 и стал победителем своей группы.

В чемпионате страны уфимцы по итогам 19 туров с 13 очками идут на 15 строке в турнирной таблице, отставая на балл от зоны переходных матчей и на аж на восемь от 13 безопасной позиции.

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Ушла «Уфа» на зимний перерыв двумя гостевыми поражениями по 0:1 от «Ротора» и «Краснодара» в рамках РПЛ, а перед этим она выиграла две встречи первенства подряд.

«Урал»

«Урал» в прошлом кубковом розыгрыше добрался до полуфинала, уступив дорогу в финал «Химкам», проиграв им на своей территории со счетом 1:3.

Этот Кубок России «шмели» начали с группового этапа, на котором поочередно обыграли на выезде ульяновскую «Волгу» (3:0) и московский «Велес» (3:1).

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Екатеринбурга находится с 21 баллом на 12 месте, оторвавшись на семь очков от зоны переходных матчей и на восемь от прямого вылета.

На зимний перерыв «Урал» ушел 3-матчевой безвыигрышной серией, проиграв в гостях 1:3 «Зениту» и сыграв вничью с на выезде с ЦСКА (2:2) и «Тамбовом» (1:1).

В первом круге этого розыгрыша РПЛ «Урал» обыграл на выезде «Уфу» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне «шмели» дома одолели уфимцев (3:2), а в другом матче была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уфы» — 2.65, победа «Урала» — 3.10, ничья — 3.20.

Проход: «Уфы» — 1.81; «Урала» — 2.05.

За последние семь очных встреч этих клубов в шести случаях забивали оба коллектива. Вполне возможно, что сейчас, учитывая неблагоприятные погодные условия, забитых мячей в основное время не будет. Наш прогноз и ставка — обе забьют: нет.