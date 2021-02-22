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    «Драконы» будут иметь трудности в Фуншале?

    «Маритиму» — «Порту». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Португалии, 22 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Маритиму» — «Порту»
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    Мусса Марега
    22 февраля в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» местный футбольный клуб «Маритиму» сыграет со «Порту» в 20-м туре португальской Примейры. Начало — в 22:00 по мск. «Маритиму» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 22 Февраля 2021 года
    Маритиму
  • Фуншал
    •  Маритиму 22:00 Порту Порту
  • Порту, Португалия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
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    «Маритиму»

    «Маритиму» проиграл свои последние шесть проведенных игр. В этом отрезке коллектив пять раз уступал в чемпионате страны, а также проиграл в Кубке дома «Эшторилу» (1:3) из второй лиги.

    Так в минувшем туре Примейры клуб из Фуншала потерпел гостевое фиаско от «Тонделы» со счетом 1:2. Перед этим были проигрыши от «Санта-Клары» (1:2) и от «Спортинга» (0:2) в родных стенах.

    Эта неудачная серия отбросила коллектив в зону вылета, на 17 строку в турнирной таблице. У «Львов Мадейры» на счету находится 17 баллов и отставание в один пункт от безопасной 15 позиции.

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    В родных стенах «Маритиму» заработал восемь очков из 17, дважды победив при таком же количестве ничьих и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 6:12.

    «Порту»

    «Порту» находится сейчас на второй строке в турнирной таблице португальской Примейры, имея в своей копилке 41 балл, существенно отставая от лидера, а ближайшего преследователя опережает только на пункт.

    Накануне «драконы» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле переиграли туринский «Ювентус» со счетом 2:1, т.с. прервав свою 4-матчевую ничейную серию.

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    • В этот миролюбивый период «сине-белые» трижды делили очки в рамках чемпионата страны и один раз расписали ничью в Кубке страны, сыграв 1:1 в гостях в первом полуфинальном матче Кубка Португалии с «Брагой».

    В своей последней игре первенства они на своей арене не смогли одолеть «Боавишту», сыграв 2:2, отыгравшись при этом с 0:2.

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    В первом круге «Порту» сенсационно дома уступил «Маритиму» со счетом 2:3, а в прошлом сезоне «драконы» в играх с фуншальцами набрали четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Порту» — 1.35, победа «Маритиму» — 8.30, ничья — 5.20.

    После трудного матча в Лиге чемпионов, «драконы» если и выиграют в этом матче, то, скорее всего, минимально. Поэтому поставим в этой игре на хозяев с форой +1,5.

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