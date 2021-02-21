«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 20:00 мск. «Хоффенхайм» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

В предыдущем матче Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал один балл. Из матча с дортмундской «Боруссией» команда извлекла ничью (2:2).

Сейчас «Хоффенхайм» занимает 12 место в турнирной таблице с 23 пунктами в активе. При этом забивает команда с некоторой натугой — всего 32 гола в 21 встрече.

«Хоффенхайм» не лучшим образом обороняется. В 21 матче команда пропустила 39 мячей. «Хоффенхайму» матчи с «Вердером» даются весьма неплохо. В пяти последних матчах команда выиграла дважды при единственном поражении.

Календарь и таблица Бундеслиги

Главная проблема команды на текущий момент — переполненный лазарет. Вот и в этом матче хозяевам не помогут Андрей Крамарич, Исхак Бельдофил, Райан Сессеньон, Роберт Сков, Деннис Гейгер, Кевин Акпогума и Хавард Нордтвейт.

«Вердер»

Эта команда ныне не борется за выживание. Текущее 11 место с 23 очками — вполне показательная картина, явно говорящая в сторону того, что системный кризис в клубе позади.

«Вердер» в минувшем туре дома не смог добыть победу. Во встрече с «Фрайбургом» голов забито не было.

У команды весьма надежная оборона (27 пропущенных мячей), зато атакует команда не так уверенно (24 гола в 20 поединках). Пора улучшать показатели!

В этом матче гости явно планируют разжиться хотя бы одним зачетным баллом. Тем более, бременцы сыграют фактически в оптимальном кадровом сочетании.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 2.08, на ничью за 3.83, а на «Вердер» — за 3.47

Хозяева откровенно слабо обороняются, к тому же сыграют в ослабленном составе.

«Вердер» нестабилен, но в отдельных матчах демонстрирует интересный футбол.

Кадровые проблемы хозяев делают их шансы на успех близкими к нулю. Наши прогноз и ставка — Победа «Вердера» или ничья с коэффициентом 1.80