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    Обескровленному «Хоффенхайму» победы не видать?

    «Хоффенхайм» — «Вердер». Прогноз, ставка (к. 1.80) на чемпионат Германии по футболу 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Вердер»
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    Мунас Даббур
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 20:00 мск. «Хоффенхайм» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Февраля 2021 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 20:00 Вердер Вердер
  • Бремен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Хоффенхайм»

    В предыдущем матче Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал один балл. Из матча с дортмундской «Боруссией» команда извлекла ничью (2:2).

    Сейчас «Хоффенхайм» занимает 12 место в турнирной таблице с 23 пунктами в активе. При этом забивает команда с некоторой натугой — всего 32 гола в 21 встрече.

    «Хоффенхайм» не лучшим образом обороняется. В 21 матче команда пропустила 39 мячей. «Хоффенхайму» матчи с «Вердером» даются весьма неплохо. В пяти последних матчах команда выиграла дважды при единственном поражении.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Главная проблема команды на текущий момент — переполненный лазарет. Вот и в этом матче хозяевам не помогут Андрей Крамарич, Исхак Бельдофил, Райан Сессеньон, Роберт Сков, Деннис Гейгер, Кевин Акпогума и Хавард Нордтвейт.

    «Вердер»

    Эта команда ныне не борется за выживание. Текущее 11 место с 23 очками — вполне показательная картина, явно говорящая в сторону того, что системный кризис в клубе позади.

    «Вердер» в минувшем туре дома не смог добыть победу. Во встрече с «Фрайбургом» голов забито не было.

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    • У команды весьма надежная оборона (27 пропущенных мячей), зато атакует команда не так уверенно (24 гола в 20 поединках). Пора улучшать показатели!

    В этом матче гости явно планируют разжиться хотя бы одним зачетным баллом. Тем более, бременцы сыграют фактически в оптимальном кадровом сочетании.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 2.08, на ничью за 3.83, а на «Вердер» — за 3.47

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    Хозяева откровенно слабо обороняются, к тому же сыграют в ослабленном составе.

    «Вердер» нестабилен, но в отдельных матчах демонстрирует интересный футбол.

    Кадровые проблемы хозяев делают их шансы на успех близкими к нулю. Наши прогноз и ставка — Победа «Вердера» или ничья с коэффициентом 1.80

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