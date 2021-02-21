«Аякс»
Накануне амстердамский коллектив провел непростой поединок в 1/16 финала Лиги Европы, где смог вырвать победу в гостях у французского «Лилля» (2:1), забив в самой концовке свои голы.
Эта виктория стала для «божьих сынов» девятой подряд с учетом всех турниров, а беспроигрышная их серия состоит уже из 14 игр, где в 12 из них они побеждали.
В турнирной таблице нидерландской Эредивизии «Аякс» является лидером, имея на своем счету 53 очка и опережает второй ПСВ на шесть баллов, сыграв к тому же на матч меньше.
В своей последней игре чемпионата страны амстердамцы взяли верх в гостях над «Хераклесом» (2:0), а туром ранее разгромили в Алкмаре АЗ (3:0). В родных стенах в текущем первенстве «Аякс» выиграл восемь игр при одной ничьей и фиаско, разница мячей — 31:9.
«Спарта» Роттердам
«Спарта» с 23 набранными пунктами находится на 12 строке в турнирной таблице Эредивизии, и в лучшем случае может только закончить первенство в первой десятке.
На данный момент у роттердамского коллектива 5-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, в которой он три раза уступал и две игры завершил мировыми исходами.
В минувшем туре он на своей арене был повержен «Фортуной» из Ситтарда (1:2), а перед эти завершил два матча вничью — дома с «Твенте» (0:0) и на выезде с «Ден Хаагом» (1:1).
На выезде в этом чемпионате Нидерландов «Спарта» набрала больше очков, чем дома (14 против 9). Команда выиграла четыре поединка при таком же количестве поражений и двух мировых, разница мячей — 10:11.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.17.
На викторию «Спарты» дают — 13.50, ничья оценена — в 8.30.
Учитывая, что «Аяксу» через несколько дней еще играть ответку с «Лиллем», то наверняка амстердамцы не будут в предстоящем матче выкладываться на полную. Поэтому рекомендуем ставить на гостей с форой +2,5.