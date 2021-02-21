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    Амстердамцы поберегут силы перед ЛЕ?

    «Аякс» — «Спарта» Роттердам. Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, чемпионат Нидерландов, 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Спарта» Роттердам
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    Душан Тадич
    21 февраля «Аякс» на своем поле примет роттердамскую «Спарту» в 23-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», начало — в 22:00 по мск. «Аякс» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 21 Февраля 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Спарта Роттердам Спарта Роттердам
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
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  • 8.40
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Аякс»

    Накануне амстердамский коллектив провел непростой поединок в 1/16 финала Лиги Европы, где смог вырвать победу в гостях у французского «Лилля» (2:1), забив в самой концовке свои голы.

    Эта виктория стала для «божьих сынов» девятой подряд с учетом всех турниров, а беспроигрышная их серия состоит уже из 14 игр, где в 12 из них они побеждали.

    В турнирной таблице нидерландской Эредивизии «Аякс» является лидером, имея на своем счету 53 очка и опережает второй ПСВ на шесть баллов, сыграв к тому же на матч меньше.

    Все прогнозы на футбол

    В своей последней игре чемпионата страны амстердамцы взяли верх в гостях над «Хераклесом» (2:0), а туром ранее разгромили в Алкмаре АЗ (3:0). В родных стенах в текущем первенстве «Аякс» выиграл восемь игр при одной ничьей и фиаско, разница мячей — 31:9.

    «Спарта» Роттердам

    «Спарта» с 23 набранными пунктами находится на 12 строке в турнирной таблице Эредивизии, и в лучшем случае может только закончить первенство в первой десятке.

    На данный момент у роттердамского коллектива 5-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, в которой он три раза уступал и две игры завершил мировыми исходами.

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    • В минувшем туре он на своей арене был повержен «Фортуной» из Ситтарда (1:2), а перед эти завершил два матча вничью — дома с «Твенте» (0:0) и на выезде с «Ден Хаагом» (1:1).

    На выезде в этом чемпионате Нидерландов «Спарта» набрала больше очков, чем дома (14 против 9). Команда выиграла четыре поединка при таком же количестве поражений и двух мировых, разница мячей — 10:11.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.17.

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    На викторию «Спарты» дают — 13.50, ничья оценена — в 8.30.

    Учитывая, что «Аяксу» через несколько дней еще играть ответку с «Лиллем», то наверняка амстердамцы не будут в предстоящем матче выкладываться на полную. Поэтому рекомендуем ставить на гостей с форой +2,5.

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