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    Поквитается ли «Лацио» с «Сампдорией» за разгром в первом круге?

    «Лацио» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Серия А, 20 февраля 2021 года

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    «Лацио»
    Римский «Лацио» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:00 мск. «Лацио» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Февраля 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 17:00 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.75
  • Ставка!
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    «Лацио»

    В январе римляне в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии вырвали победу у «Пармы» (2:1), а в Серии А на своем поле одолели «Сассуоло» (2:1).

    В конце января «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии проиграл на выезде «Аталанте» (2:3), после чего в гостевом матче чемпионата победил все ту же «Аталанту» со счетом 3:1.

    В феврале подопечные Симоне Индзаги дома обыграли «Кальяри» (1:0), а затем в Милане проиграли «Интеру» со счетом 1:3.

    Все прогнозы на Серию А

    После 22 туров Серии А «Лацио» с 40 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 37-30, 14 голов забил Чиро Иммобиле.

    «Сампдория»

    Генуэзский клуб в середине января уступил в гостях «Специи» (1:2), после чего дома вырвал волевую победу у «Удинезе» со счетом 2:1.

    В конце января «Сампдория» в гостях обыграла «Парму» со счетом 2:0, после чего на своем поле проиграла «Ювентусу» со счетом 0:2.

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    • В последних матчах подопечные Клаудио Раньери на выезде ушли от поражения в матче с «Беневенто» (1:1), а потом на своем поле дожали «Фиорентину» (2:1).

    После 22 туров «Сампдория» с 30 очками идет на 10-м месте в Серии А. Разница мячей 33-33, 8 голов забил Фабио Куальярелла.

    Прогноз и ставки

    На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Сампдории» — 4.80.

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    В первом круге «Сампдория» победила римлян дома со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Лацио» победил 3:0 на выезде и 5:1 дома.

    «Сампдория» не побеждала в Риме последние лет 15, прогнозируем, что «Лацио» не проиграет.

    Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.63.

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