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    «Шашечные» покинут зону вылета?

    «Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Португалии, 19 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Морейренсе»
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    Футболист «Боавишты»
    19 февраля «Боавишта» на своем поле примет «Морейренсе» в стартовом поединке 20-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча пройдет в Порту на стадионе «Беса Секулу XXI», начало — в 23:30 по мск. «Боавишта» — «Морейренсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боавишта»

    «Боавишта» с 15 набранными очками находится в зоне вылета, на 17 месте. Правда, отставание от безопасной 15 позиции составляет всего лишь балл.

    Клуб из Порту в текущем португальском первенстве добыл только две победы, еще девять раз он делил очки с оппонентами и восемь раз был поверженным, разница мячей — 19:32.

    Последняя виктория «шашечных» состоялась 30 января в гостях над «Портимоненси» со счетом 2:1. После этого они дважды уступили, а затем сыграли вничью.

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    Эта мировая пришлась на минувший тур первенстве, где «Боавишта» в дерби с «Порту» расписала мировую 2:2 на поле соперника, ведя после первой половины игры 2:0.

    «Морейренсе»

    «Морейренсе» является середняком португальского первенства. Сейчас коллектив с 25 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице, существенно уступая еврокубковой зоне.

    Клуб из города Морейра-де-Конегуш в этом чемпионате по шесть раз выигрывал и проигрывал, а также семь раз сыграл вничью. Забил в этих играх 18 мячей, а пропустил 23.

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    • За последние шесть матчей «зелено-белые» потерпели лишь одно фиаско — дома от «Браги» (0:4). Еще в этот период они добились трех викторий и дважды сыграли вничью.

    Одна из мировых пришлась на минувший тур, в котором «Морейренсе» на своем поле поделил очки с «Бенфикой» (1:1), а перед этим вышел победителем из двух встреч.

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    В первом круге эти клубы сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боавишты» — 2.10, победа «Морейренсе» — 3.86, ничья — 3.24.

    Прогнозируем, что «Боавишта» на своей арене сможет взять три очка в игре с середняком первенства и покинет зону вылета.

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