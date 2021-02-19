«Боавишта»
«Боавишта» с 15 набранными очками находится в зоне вылета, на 17 месте. Правда, отставание от безопасной 15 позиции составляет всего лишь балл.
Клуб из Порту в текущем португальском первенстве добыл только две победы, еще девять раз он делил очки с оппонентами и восемь раз был поверженным, разница мячей — 19:32.
Последняя виктория «шашечных» состоялась 30 января в гостях над «Портимоненси» со счетом 2:1. После этого они дважды уступили, а затем сыграли вничью.
Эта мировая пришлась на минувший тур первенстве, где «Боавишта» в дерби с «Порту» расписала мировую 2:2 на поле соперника, ведя после первой половины игры 2:0.
«Морейренсе»
«Морейренсе» является середняком португальского первенства. Сейчас коллектив с 25 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице, существенно уступая еврокубковой зоне.
Клуб из города Морейра-де-Конегуш в этом чемпионате по шесть раз выигрывал и проигрывал, а также семь раз сыграл вничью. Забил в этих играх 18 мячей, а пропустил 23.
За последние шесть матчей «зелено-белые» потерпели лишь одно фиаско — дома от «Браги» (0:4). Еще в этот период они добились трех викторий и дважды сыграли вничью.
Одна из мировых пришлась на минувший тур, в котором «Морейренсе» на своем поле поделил очки с «Бенфикой» (1:1), а перед этим вышел победителем из двух встреч.
В первом круге эти клубы сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боавишты» — 2.10, победа «Морейренсе» — 3.86, ничья — 3.24.
Прогнозируем, что «Боавишта» на своей арене сможет взять три очка в игре с середняком первенства и покинет зону вылета.