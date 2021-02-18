«Сантос»
На текущий момент «Сантос» разместился на девятом месте в турнирной таблице бразильской Серии А, имея в своем активе 50 очков и отстает от зоны КЛ (седьмая строка) на шесть баллов при игре в запасе.
В своей последней проведенной игре «рыбы» смогли прервать длительную серию без побед, обыграв на своей арене «Коритибу» со счетом 2:0.
Перед этим «черно-белые» сперва проиграли четыре поединка подряд, среди которых выделим фиаско в финале Кубка Либертадорес от «Палмейраса» (0:1), после чего две игры свели вничью.
В родных стенах «Сантос» набрал 30 очков из 50 общих, выиграв восемь встреч при шести мировых исходах и трех фиаско. Разница мячей в этих поединках составляет 33:22.
«Коринтианс»
У «Коринтианса» на счету находится на балл меньше, чем у предстоящего противника, и он находится на строку ниже в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
Коллектив из Сан-Паулу за минувшие пять встреч первенства смог добыть лишь одну победу, обыграв 4 февраля на своей территории «Сеару» со счетом 2:1. Еще в этот период он раз сыграл вничью и трижды проиграл.
Одно из фиаско состоялось в прошлом туре, где «всемогущие» были повержены на выезде «Фламенго» (1:2), а перед этим расписали с «Атлетико Паранаэнсе», сыграв 3:3.
На выезде в текущей Серии А «Коринтианс» разжился 19 очками из 49 общих, победив в пяти встречах при четырех ничьих и восьми поражениях, разница забитых и пропущенных составляет в них 16:21.
В первом круге эти команды расписали мировую (1:1), а в прошлом сезоне «Сантос» в играх с «Коринтиансом» набрал четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сантоса» — 2.30, победа «Коринтианса» — 3.15, ничья — 3.25.
Только набрав три очка в этой игре, команды продолжат борьбу за место в КЛ. Поэтому ждем от этой встречи атакующего футбола с обоюдным обменом забитыми мячами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.