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    Продолжат ли эти клубы борьбу за КЛ?

    «Сантос» — «Коринтианс». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Бразилии, 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Коринтианс»
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    Футболисты «Сантоса»
    В ночь с 17 на 18 февраля «Сантос» на своей арене примет «Коринтианс» в перенесенном поединке 33-го тура бразильской Серии А. Начало игры — в 01:00 по мск. «Сантос» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    На текущий момент «Сантос» разместился на девятом месте в турнирной таблице бразильской Серии А, имея в своем активе 50 очков и отстает от зоны КЛ (седьмая строка) на шесть баллов при игре в запасе.

    В своей последней проведенной игре «рыбы» смогли прервать длительную серию без побед, обыграв на своей арене «Коритибу» со счетом 2:0.

    Перед этим «черно-белые» сперва проиграли четыре поединка подряд, среди которых выделим фиаско в финале Кубка Либертадорес от «Палмейраса» (0:1), после чего две игры свели вничью.

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    В родных стенах «Сантос» набрал 30 очков из 50 общих, выиграв восемь встреч при шести мировых исходах и трех фиаско. Разница мячей в этих поединках составляет 33:22.

    «Коринтианс»

    У «Коринтианса» на счету находится на балл меньше, чем у предстоящего противника, и он находится на строку ниже в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

    Коллектив из Сан-Паулу за минувшие пять встреч первенства смог добыть лишь одну победу, обыграв 4 февраля на своей территории «Сеару» со счетом 2:1. Еще в этот период он раз сыграл вничью и трижды проиграл.

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    • Одно из фиаско состоялось в прошлом туре, где «всемогущие» были повержены на выезде «Фламенго» (1:2), а перед этим расписали с «Атлетико Паранаэнсе», сыграв 3:3.

    На выезде в текущей Серии А «Коринтианс» разжился 19 очками из 49 общих, победив в пяти встречах при четырех ничьих и восьми поражениях, разница забитых и пропущенных составляет в них 16:21.

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    В первом круге эти команды расписали мировую (1:1), а в прошлом сезоне «Сантос» в играх с «Коринтиансом» набрал четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сантоса» — 2.30, победа «Коринтианса» — 3.15, ничья — 3.25.

    Только набрав три очка в этой игре, команды продолжат борьбу за место в КЛ. Поэтому ждем от этой встречи атакующего футбола с обоюдным обменом забитыми мячами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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