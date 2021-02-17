В среду, 17 февраля, в 30-м туре первого английского дивизиона «Борнмут» на «Виталити» примет «Ротерхэм». Начало — в 23:15 по мск. «Борнмут» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Бормут» с 46 зачетными пунктами идет на шестом месте в турнирной таблице первой английской лиги, сильно уступая первым трем командам, а ближайшего преследователя опережает на шесть пунктов.

После неудачной серии с середины января по начало февраля, где «вишни» одержали лишь одну викторию в шести проведенных встречах, в последних трех поединках они дважды победили и раз сыграли вничью.

Сперва в этой серии коллектив дома одолел со счетом 3:2 «Бирмингем» в Чемпионшипе и 2:0 в гостях «Бернли» в Кубке Англии, после чего расписал выездную мировую с «Ноттингемом» (0:0) в чемпионате.

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Домашние встречи текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Борнмуту» восемь викторий, три мировых исхода и три фиаско, разница забитых и пропущенных — 25:14.

«Ротерхэм»

«Ротерхэму» в этом сезоне предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас команда с 29 очками идет на 21 месте в турнирной таблице, оторвавшись лишь на балл от зоны вылета.

В отрезке последних семи проведенных игр первенства «мельники» проиграли только два раза. Одно из фиаско состоялось в минувшем туре дома от «Кардиффа» со счетом 1:2.

Еще в этот период они раз сыграли вничью и четыре раза победили, две из викторий состоялись перед поражениям в последнем игровом дне, где были повержены 3:0 в родных стенах «Дерби» и 2:1 на выезде «Престон».

13 гостевых поединков текущего чемпионата принесли «Ротерхэму» четыре виктории, два мировых исхода и семь поражений, разница забитых и пропущенных — 13:18.

Игра первого круга этих клубов принесла результативную ничью 2:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.77, победа «Ротерхэма» — 4.80, ничья — 3.80.

Обе команды в последнее время редко когда уходят без забитого мяча, и соответственно от данной встречи также ожидаем, что смогут отличится и хозяева, и гости. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.