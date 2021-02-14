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    Лидеры Сегунды не порадуют результативным футболом?

    «Мальорка» — «Эспаньол». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Эспаньол»
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    «Эспаньол» — «Мальорка»
    14 февраля «Мальорка» на своем поле сыграет с «Эспаньолом» в 25-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 16:00 по мск. «Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 14 Февраля 2021 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 16:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Мальорка»

    «Мальорка» с 51 набранным баллом возглавляет турнирную таблицу Сегунды, оторвавшись от дуэта преследователей на пять очков.

    В минувшем туре первенства островитяне на выезде смогли одолеть «Альбасете» со счетом 1:0, выиграв тем самым третью игру подряд в рамках чемпионата.

    Ранее в этом отрезке «киноварные» в Мадриде переиграли «Райо Вальекано» (3:1) и на своей территории «Жирону» (1:0). Перед этим у них была 4-матчевая безвыигрышная серия, где было три фиаско.

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    «Мальорка» в текущем розыгрыше Сегунды дома играет хуже, чем на выезде, набрав 23 пункта из 51 общих. Так она добыла семь викторий, два раза сыграла вничью и трижды терпела неудачи, разница мячей — 19:7.

    «Эспаньол»

    С учетом всех турниров «Эспаньол» не может победить на протяжении последних четырех матчей, проиграв в этом отрезке сперва три игры, а накануне сыграв вничью.

    Эта мировая пришлась на матч чемпионата страны, где «попугаи» поделили очки на выезде с «Луго», сыграв 1:1. Одно из поражений было в Кубке страны, где каталонцы дома были биты «Осасуной» — 0:2.

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    • Затем клуб из Барселоны в рамах Сегунды уступил в гостях «Жироной» (0:1) и дома «Райо Вальекано». В турнирной таблице Сегунды он сейчас идет вторым с 46 очками, опережая третью позицию только по дополнительным показателям.

    Вне родных стен «Эспаньол» пока имеет пятую статистику в лиге: пять викторий, три ничьи и четыре поражения. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 14:8.

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    В минувшем сезоне в рамках Примеры этик клубы обменялись домашними викториями (2:0 и 0:1), а в первом круге текущей Сегунды состоялась мировая со счетом 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Мальорки» — 2.80, победа «Эспаньола» — 2.95, ничья — 2.85.

    Прогнозируем, что лидеры второго испанского дивизиона по привычке сыграют не особо результативно. Наша ставка на эту встречу — ТМ 2,0.

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