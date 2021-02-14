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    Аутсайдеры Лиги 1 поделят очки?

    «Дижон» — «Ним». Прогноз и ставка (к. 3.56) на футбол, чемпионат Франции, 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дижон» — «Ним»
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    Зинедин Ферхат
    В воскресенье, 14 февраля, в 25-м туре французской Лиги 1 «Дижон» на своем поле примет «Ним». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Дижон» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Февраля 2021 года
    Дижон
  • Франция. Лига 1
    •  Дижон 17:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Дижон»

    «Дижону» в этом сезоне предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас коллектив идет предпоследним, набрав по 15 очков в 21 игре и отстает от безопасной строки на семь пунктов.

    «Совы» готовится к этой игре после домашнего поражения от «Лилля» со счетом 0:1 в 1/32 финала Кубка Франции, что стало их пятым подряд проигрыш, а не побеждают они уже восемь кряду поединков.

    В своем последнем проведенном матче первенства страны команда проиграла на выезде «Монпелье» (2:4), а туром ранее в родных стенах минимально уступила «Лиону» — 0:1.

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    На своем поле «Дижон» играет даже хуже, чем на выезде. В родных стенах он еще не побеждал, по шесть раз сыграв вничью и проиграв, причем в девяти из них он не забивал ни одного гола.

    «Ним»

    «Ним» имеет на своем счету такое же количество набранных очков, но идет на строку ниже из-за худших дополнительных показателей.

    В середине недели «крокодилы» уступили в родных стенах «Ницце» со счетом 1:3 в рамках Кубка Франции. Это фиаско стало для них четвертым подряд и 11 из 13 последних встреч.

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  • Вчера

    • В своей последней игре чемпионата «красно-белые» потерпели домашнее фиаско от «Монако» (3:4). Отметим, что победить команде удалось всего один матч из 12 последних игр Лиги 1. Этот выигрыш был в середине января в гостях над «Марселем» со счетом 2:1.

    В этом первенстве «Ним» на чужом поле играет лучше, чем дома, набрав 11 из 15 очков. Он на выезде выиграл три встречи при двух ничьих и семи поражениях, разница мячей — 8:24.

    В первом круге «Дижон» обыграл на выезде «Ним» (3:1), а в прошлом сезоне «крокодилы» в игре с «совами» набрали четыре балла, выиграв 2:0 дома и сыграв 0:0 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дижона» предлагают — 2.56.

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    На викторию «Нима» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.56.

    Вполне возможно, что главные аутсайдеры Лиги 1 не выявят победителя в очной игре. Прогнозируем, что эта встреча завершится вничью.

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