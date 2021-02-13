13 февраля на легендарном стадионе «Хиллсборо» «Шеффилд Уэнсдей» сыграет с «Суонси» в рамках 29-го тура английского Чемпионшипа. Начало встречи — в 18:00 по мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» перед этим туром занимает 21 место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 28 очков в 28 матчах, опережая зону вылета только по разнице мячей.

В середине недели «совы» на своей арене обыграли «Уикомб» со счетом 2:0, а туром ранее они были разгромлены в Лондоне «Миллуоллом» (1:4). Это фиаско стало для команды вторым за последние семь игр.

Пять других матчей коллектив в этом отрезке выиграл и три из них «всухую». К слову, сейчас у «Шеффилда» 9-матчевая безгничейная серия с учетом всех турниров.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в текущем розыгрыше первого английского дивизиона «Шеффилд» выиграл шесть встреч, пять раз делил очки с оппонентами и потерпел только три фиаско, разница мячей — 12:8.

«Суонси»

К этому поединку «Суонси» подходит после домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в рамках Кубка Англии, что стало первым фиаско за последние 11 встреч во всех турнирах.

В десяти остальных играх «лебеди» семь раз победили и трижды играли вничью. В своем последнем поединке первенства они в родных стенах справились с «Норвичем» (2:0), возглавляющий на тот момент Чемпионшип.

В турнирной таблице первого английского дивизиона валлийский коллектив идет на третьем месте, находясь всего в двух баллах от второй позиции, дающую прямую путевку в Премьер-лигу.

Вне родных стен «Суонси» в этом розыгрыше Чемпионшипа добился семи победных результатов, а также по три раза играл вничью и проигрывал, разница забитых и пропущенных — 17:9.

В первом круге в Уэльсе эти клубы расписали мировую (1:1), а в прошлом сезоне «лебеди» в играх с «совами» набрали четыре очка, выиграв 2:1 дома при мировой в гостях 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Суонси» предлагают — 2.10.

На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.34.

Только три из 14 домашних встреч «Шеффилда» этого сезона принесли более двух забитых мячей. Так что наверняка эти эта игра будет «низовой». Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.