13 февраля на стадионе «Мадейски» «Рединг» сыграет с «Миллуоллом» в рамках 29-го тура английского Чемпионшипа. Начало встречи — в 18:00 по мск. «Рединг» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

«Рединг» с 48 очками находится на пятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая четвертому «Уотфорду» по разнице мячей, а шестую строку опережает на три пункта.

До прошлого тура команда не знала горечи поражений на протяжении последних семи встреч, выиграв в этот период в четырех из них при трех мировых исходах.

В этой серии «Роялисты» добыли выездную ничью со «Сток Сити» (0:0), а игровым днем ранее они на своей территории справились с «Борнмутом», победив со счетом 3:1.

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Тем не менее, в прошлом поединке первенства коллектив потерпел домашнее поражение от «Брентфорда» (1:3) дома, в результате чего потеряла четвертое место.

«Миллуолл»

«Миллуолл» не борется за выживание, но турнирное положение команды таково, что нужно срочно набирать очки. Опасная зона относительно недалеко — в семи очках.

«Львы» слабенько атакуют. В 28 матчах команда забила 26 мячей, пропустив в свои ворота те же 26. Показатели — так себе.

Минувший тур для команды стал удачным. На своем поле «Львы» разгромили на своем поле «Шеффилд Уэнсдей» (4:1).

В целом клуб не проигрывает уже четыре матча при одной победе. А вот в Кубке Англии вышел провал, где дома «Миллуолл» был разгромлен «Бристоль Сити» (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Рединг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,00.