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    Удержится ли «Рединг» на пятом месте?

    «Рединг» — «Миллуолл». Прогноз и ставка (к. 3.00) на футбол, английский Чемпионшип, 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Миллуолл»
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    «Рединг» идет в зоне плей-офф
    13 февраля на стадионе «Мадейски» «Рединг» сыграет с «Миллуоллом» в рамках 29-го тура английского Чемпионшипа. Начало встречи — в 18:00 по мск. «Рединг» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рединг»

    «Рединг» с 48 очками находится на пятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая четвертому «Уотфорду» по разнице мячей, а шестую строку опережает на три пункта.

    До прошлого тура команда не знала горечи поражений на протяжении последних семи встреч, выиграв в этот период в четырех из них при трех мировых исходах.

    В этой серии «Роялисты» добыли выездную ничью со «Сток Сити» (0:0), а игровым днем ранее они на своей территории справились с «Борнмутом», победив со счетом 3:1.

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    Тем не менее, в прошлом поединке первенства коллектив потерпел домашнее поражение от «Брентфорда» (1:3) дома, в результате чего потеряла четвертое место.

    «Миллуолл»

    «Миллуолл» не борется за выживание, но турнирное положение команды таково, что нужно срочно набирать очки. Опасная зона относительно недалеко — в семи очках.

    «Львы» слабенько атакуют. В 28 матчах команда забила 26 мячей, пропустив в свои ворота те же 26. Показатели — так себе.

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    • Минувший тур для команды стал удачным. На своем поле «Львы» разгромили на своем поле «Шеффилд Уэнсдей» (4:1).

    В целом клуб не проигрывает уже четыре матча при одной победе. А вот в Кубке Англии вышел провал, где дома «Миллуолл» был разгромлен «Бристоль Сити» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Рединг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,00.

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