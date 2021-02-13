«Рединг»
«Рединг» с 48 очками находится на пятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая четвертому «Уотфорду» по разнице мячей, а шестую строку опережает на три пункта.
До прошлого тура команда не знала горечи поражений на протяжении последних семи встреч, выиграв в этот период в четырех из них при трех мировых исходах.
В этой серии «Роялисты» добыли выездную ничью со «Сток Сити» (0:0), а игровым днем ранее они на своей территории справились с «Борнмутом», победив со счетом 3:1.
Тем не менее, в прошлом поединке первенства коллектив потерпел домашнее поражение от «Брентфорда» (1:3) дома, в результате чего потеряла четвертое место.
«Миллуолл»
«Миллуолл» не борется за выживание, но турнирное положение команды таково, что нужно срочно набирать очки. Опасная зона относительно недалеко — в семи очках.
«Львы» слабенько атакуют. В 28 матчах команда забила 26 мячей, пропустив в свои ворота те же 26. Показатели — так себе.
Минувший тур для команды стал удачным. На своем поле «Львы» разгромили на своем поле «Шеффилд Уэнсдей» (4:1).
В целом клуб не проигрывает уже четыре матча при одной победе. А вот в Кубке Англии вышел провал, где дома «Миллуолл» был разгромлен «Бристоль Сити» (0:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Рединг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,00.