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    «Канарейки» прервут затянувшуюся серию без побед?

    «Норвич» — «Сток Сити». Прогноз и ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Англии, 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Сток Сити»
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    Джордан Хьюджилл
    В субботу, 13 февраля, в 29-м туре английского первого дивизиона «Норвич» на своем поле примет «Сток Сити». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Норвич» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Норвич»

    Сейчас у «Норвича» на счету 55 очков и он занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Своего ближайшего преследователя в лице «Брентфорда», он опережает на один балл, а третий «Суонси» — на два.

    В минувшем туре «канарейки» потерпели гостевое фиаско от «Суонси» со счетом 0:2, т.с. прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата, в которой поровну поделили победы и ничьи.

    Перед неудачей в Уэльсе, норкфолцы дважды по 0:0 сыграли на своей территории с «Мидлсбро» и на выезде с «Миллуолом», а еще ранее обыграли в родных стенах 2:0 «Бристоль Сити».

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    В домашних встречах текущего первенства «Норвич» добыл восемь викторий, пять раз сыграл вничью и потерпел лишь одну неудачу, разница забитых и пропущенных — 17:8.

    «Сток Сити»

    С 39 очками «Сток Сити» разместился на девятой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая на шесть пунктов от зоны плей-офф (шестая позиция).

    «Гончары» в рамках первенства не могут победить на протяжении минувших восьми игр. Свою последнюю викторию они праздновали 19 декабря, обыграв тогда дома «Блэкберн» со счетом 1:0.

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    • После того коллектив три раза сыграл вничью и пять раз был повержен. Несколько дней тому назад он расписал мировую с «Редингом» (0:0) в родных стенах, а еще ранее поделил очки на выезде с «Хаддерсфилдом» — 1:1.

    Вне родных стен «Сток Сити» в текущем розыгрыше Чемпионшипа уступил только дважды, еще четыре раза он выигрывал и восемь раз была зафиксирована ничья, разница мячей — 14:10.

    В первом круге «канарейки» взяли верх над «гончарами» ни их поле — 3:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Сток Сити» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.62.

    Прогнозируем, что «Норвич» прервет свою серию без побед, обыграв на своем поле неуступчивый «Сток». Наша ставка на эту игру — П1.

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