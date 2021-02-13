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    Воспользуется ли «Лестер» проблемами «Ливерпуля» в обороне?

    «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка (к. 1.77) на тоталы в матче чемпионата Англии по футболу 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Ливерпуль»
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    Джейми Варди
    В субботу, 13 февраля, «Лестер» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», начнется в 15:30 по московскому времени. «Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Февраля 2021 года
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    «Лестер»

    «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 43 очка.

    «Лисы» одержали 13 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 23 турах.

    В февральских матчах команда Брендара Роджерса обыграла «Фулхэм» (2:0) и разошлась миром с «Вулверхэмптоном» (0:0).

    Также «Лестер» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, одолев «Брайтон» (1:0) благодаря голу Келечи Ихеаначо.

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    В лазарете «лис» находятся Тимоти Кастань, Уэс Морган, Деннис Прат и Весле Фофана.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 баллами.

    На счету «красных» 11 побед, семь ничьих и пять поражений в 23 сыгранных турах.

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    • В этом месяце подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение от «Брайтона» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).

    После травм у «Ливерпуля» восстанавливаются Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Наби Кейта и Жоэль Матип.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры ожидают результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.77, тотал меньше 2,5 — 2.13.

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    В своем последнем матче «лисы» не забили голов в ворота «Вулверхэмптона», но в этот раз, как нам кажется, им будет гораздо легче распечатать ворота соперника. Почему?

    Во-первых, все мы знаем о проблемах «красных» в обороне из-за травм ван Дейка, Гомеса и Матипа. Во-вторых, основной вратарь Алиссон явно находится не в форме, что показала встреча с «Сити». В-третьих, «Лестеру» будет легче атаковать, поскольку мерсисайдцы не будут отсиживаться на своей половине поля, как это делали «волки».

    Из-за неудачной серии «Ливерпуль» находится на грани топ-4, так что от него тоже можно ждать активности. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2,5».

    Еще один вариант — «обе забьют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.98.

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