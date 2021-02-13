«Гранада»
«Гранада» нынешний сезон проводит вполне прилично. Как для столь скромного клуба, нынешняя диспозиция выглядит весьма достойно — восьмое место.
Набрала «Гранада» уже 30 очков, причем она вполне способна пробиться в еврокубки. Вот только нужно срочно что-то делать с нападением, ведь в 22 матчах забито лишь 26 голов.
В позапрошлом туре «Гранада» разошлась миром с «Сельтой» (0:0). А в четвертьфинале Кубка Испании команда едва не совершила сенсацию, выигрывая 2:0 у «Барселоны», но уступила в дополнительное время 3:5.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В предыдущем поединке Примеры андалусцы снова сыграли вничью, потеряв очки на выезде против «Леванте» (2:2).
«Атлетико»
«Атлетико» продолжает уверенно лидировать в таблице. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.
Тем не менее, в прошлом туре произошла первая за восемь матчей первенства осечка, когда в домашнем матче мадридцы не смогли обыграть «Сельту» (2:2).
Таким образом, прервалась победаня серия из четырех поединков во всех турнирах. Но отрыв от второго «Реала» составляет пять очков при двух матчах в запасе.
Всего клуб выиграл девять из 11 прошлых поединков во всех турнирах при одной ничьей и одном поражении.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.
Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 2,30.