В субботу, 13 февраля, «Гранада» на своем поле примет «Атлетико» в матче 23 тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Гранаде, начнется в 16:00 по московскому времени. «Гранада» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» нынешний сезон проводит вполне прилично. Как для столь скромного клуба, нынешняя диспозиция выглядит весьма достойно — восьмое место.

Набрала «Гранада» уже 30 очков, причем она вполне способна пробиться в еврокубки. Вот только нужно срочно что-то делать с нападением, ведь в 22 матчах забито лишь 26 голов.

В позапрошлом туре «Гранада» разошлась миром с «Сельтой» (0:0). А в четвертьфинале Кубка Испании команда едва не совершила сенсацию, выигрывая 2:0 у «Барселоны», но уступила в дополнительное время 3:5.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В предыдущем поединке Примеры андалусцы снова сыграли вничью, потеряв очки на выезде против «Леванте» (2:2).

«Атлетико»

«Атлетико» продолжает уверенно лидировать в таблице. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.

Тем не менее, в прошлом туре произошла первая за восемь матчей первенства осечка, когда в домашнем матче мадридцы не смогли обыграть «Сельту» (2:2).

Таким образом, прервалась победаня серия из четырех поединков во всех турнирах. Но отрыв от второго «Реала» составляет пять очков при двух матчах в запасе.

Всего клуб выиграл девять из 11 прошлых поединков во всех турнирах при одной ничьей и одном поражении.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 2,30.