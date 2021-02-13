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    Как «Атлетико» отреагирует на осечку?

    «Гранада» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Атлетико»
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    «Атлетико» уверенно лидирует в таблице
    В субботу, 13 февраля, «Гранада» на своем поле примет «Атлетико» в матче 23 тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Гранаде, начнется в 16:00 по московскому времени. «Гранада» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Февраля 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 16:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Гранада»

    «Гранада» нынешний сезон проводит вполне прилично. Как для столь скромного клуба, нынешняя диспозиция выглядит весьма достойно — восьмое место.

    Набрала «Гранада» уже 30 очков, причем она вполне способна пробиться в еврокубки. Вот только нужно срочно что-то делать с нападением, ведь в 22 матчах забито лишь 26 голов.

    В позапрошлом туре «Гранада» разошлась миром с «Сельтой» (0:0). А в четвертьфинале Кубка Испании команда едва не совершила сенсацию, выигрывая 2:0 у «Барселоны», но уступила в дополнительное время 3:5.

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    В предыдущем поединке Примеры андалусцы снова сыграли вничью, потеряв очки на выезде против «Леванте» (2:2).

    «Атлетико»

    «Атлетико» продолжает уверенно лидировать в таблице. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.

    Тем не менее, в прошлом туре произошла первая за восемь матчей первенства осечка, когда в домашнем матче мадридцы не смогли обыграть «Сельту» (2:2).

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    • Таким образом, прервалась победаня серия из четырех поединков во всех турнирах. Но отрыв от второго «Реала» составляет пять очков при двух матчах в запасе.

    Всего клуб выиграл девять из 11 прошлых поединков во всех турнирах при одной ничьей и одном поражении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 2,30.

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