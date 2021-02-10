«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 10 февраля, начало — в 22:30 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне обитает на дне турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее себе последнее 20 место в турнирной таблице АПЛ.

А вот в Кубке Англии «клинки» уже продвинулись в 1/8 финала. В предыдущем раунде «Шеффилд Юнайтед» с трудом прошел «Плимут» (2:1).

Что интересно, до того команда прошла еще и барьер в виде другого бристольского клуба. Со счетом 2:3 был переигран «Бристоль Роверс».

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С «Бристоль Сити» команда играет не особо успешно. В 5 последних поединках «клинки» добились лишь двух викторий при трех поражениях.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» в минувшем туре Чемпионшип не сумел разжиться очками. Команда дома проиграла «Кардифф Сити» со счетом 0:2.

Сейчас команда занимает 10 место в турнирной таблице с 39 очками в активе. Правда, атака «Бристоль Сити» явно не блещет, забив только 29 мячей в 28 встречах.

Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет побороться за плей-офф Чемпионшип. Особенно с учетом трехматчевой проигрышной серии, которая еще не прервалась.

В предыдущем раунде Кубка Англии «Бристоль Сити» выступил уверенно. «Миллуолл» был бит на выезде со счетом 0:3.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 1.80, на ничью за 3.60, а на «Бристоль Сити» — за 4.70

«Шеффилд Юнайтед» крайне слабо выступает в АПЛ, но вполне способен пройти далеко в Кубке Англии.

«Бристоль Сити» в трех последних матчах испытывает заметные трудности с игрой и результатами.

В трех последних поединках бристольцы неизменно пропускали в первых таймах. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.62