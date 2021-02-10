В 1/8 финала Кубка Англии состоится поединок между «Лестером» и «Брайтоном» на стадионе «Кинг Пауэр». Игра запланирована на 10 февраля 22:30 по мск. «Лестер» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лисы» хорошо провели январский отрезок сезона, в котором было 7 матчей. В феврале команда провела еще два поединка. За этот период подопечные Роджерса потерпели всего одно поражение от «Лидса» (1:3) и дважды играли вничью.

Если взять последние четыре матча, то получается, что «Лестер» выиграл только у «Фулхэма» (2:0). Также кроме поражения у хозяев было две ничьи — 0:0 с «Вулверхэмптоном» и 1:1 с «Эвертоном».

Напомним, что в прошлом раунде Кубка Англии «Лестер» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1.

Все прогнозы на футбол

В списке травмированных игроков Уэс Морган, Тимоти Кастань, Деннис Прат и Фофана.

«Брайтон»

«Брайтон» выдал серию из шести матчей без поражений — 4 победы и 2 ничьи. «Чайки» отличились победами над «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». В обоих случаях команда Грэмма Поттера пождала со счетом 1:0.

В прошлом матче гости сыграли вничью с «Бернли». Игра закончилась с результатом 1:1. Нулями команда разошлась с «Фулхэмом». Это было перед победами над «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Что касается прошлого раунда Кубка, то там коллектив победил «Блэкпул» 2:1.

«Брайтон» не проигрывал на выезде в последних трех выступлениях. В двух из них «Курортники» оставались без пропущенных голов.

В списке травмированных Соломон Марч, Тарик Лэмпти, Алиреза Джаханбахш и Флорин Андоне.

Прогноз

В этом матче фаворитом выступает «Лестер» за 1.88, на победу «Брайтона» дают 4.00, а на ничью поставили 3.65. Проход команд в следующий раунд оценивают коэффициентами 1.47 и 2.70 соответственно.

Согласно последним результатам обеих команд, наш может ждать не очень результативный поединок. Два прошлых матча «Лестера» закончились с тоталом меньше 2.5. У «Брайтона» эта серия составляет 4 поединка. При этом «Чайки» пропустили лишь раз за этот период. «Лестер» не пропускал в последних двух играх.

Предлагаем поставить на то, что в матче будет забито не более двух голов. Это вполне вероятно, если учитывать, что в 3 из 5 очных встречах команд был именно такой показатель голов.