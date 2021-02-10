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    «Лестер» и «Брайтон» много голов не забьют?

    «Лестер» — «Брайтон». Прогноз и ставка (к. 1.84) на матч Кубка Англии по футболу 10 февраля 2021 года

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    «Лестер» — «Брайтон»: прогноз и ставка
    Брендан Роджерс
    В 1/8 финала Кубка Англии состоится поединок между «Лестером» и «Брайтоном» на стадионе «Кинг Пауэр». Игра запланирована на 10 февраля 22:30 по мск. «Лестер» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 10 Февраля 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:30 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Лестер»

    «Лисы» хорошо провели январский отрезок сезона, в котором было 7 матчей. В феврале команда провела еще два поединка. За этот период подопечные Роджерса потерпели всего одно поражение от «Лидса» (1:3) и дважды играли вничью.

    Если взять последние четыре матча, то получается, что «Лестер» выиграл только у «Фулхэма» (2:0). Также кроме поражения у хозяев было две ничьи — 0:0 с «Вулверхэмптоном» и 1:1 с «Эвертоном».

    Напомним, что в прошлом раунде Кубка Англии «Лестер» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1.

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    В списке травмированных игроков Уэс Морган, Тимоти Кастань, Деннис Прат и Фофана.

    «Брайтон»

    «Брайтон» выдал серию из шести матчей без поражений — 4 победы и 2 ничьи. «Чайки» отличились победами над «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». В обоих случаях команда Грэмма Поттера пождала со счетом 1:0.

    В прошлом матче гости сыграли вничью с «Бернли». Игра закончилась с результатом 1:1. Нулями команда разошлась с «Фулхэмом». Это было перед победами над «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Что касается прошлого раунда Кубка, то там коллектив победил «Блэкпул» 2:1.

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    • «Брайтон» не проигрывал на выезде в последних трех выступлениях. В двух из них «Курортники» оставались без пропущенных голов.

    В списке травмированных Соломон Марч, Тарик Лэмпти, Алиреза Джаханбахш и Флорин Андоне.

    Прогноз

    В этом матче фаворитом выступает «Лестер» за 1.88, на победу «Брайтона» дают 4.00, а на ничью поставили 3.65. Проход команд в следующий раунд оценивают коэффициентами 1.47 и 2.70 соответственно.

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    Согласно последним результатам обеих команд, наш может ждать не очень результативный поединок. Два прошлых матча «Лестера» закончились с тоталом меньше 2.5. У «Брайтона» эта серия составляет 4 поединка. При этом «Чайки» пропустили лишь раз за этот период. «Лестер» не пропускал в последних двух играх.

    Предлагаем поставить на то, что в матче будет забито не более двух голов. Это вполне вероятно, если учитывать, что в 3 из 5 очных встречах команд был именно такой показатель голов.

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