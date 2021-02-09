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    Пройдет ли «Ювентус» «Интер» в полуфинале Кубка Италии?

    «Ювентус» — «Интер». Прогноз (к. 2.87) и ставки на Кубок Италии по футболу 9 февраля 2021 года

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    «Ювентус» — «Интер»: прогноз и ставка
    «Ювентус» победил «Интер» в первом матче
    В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» встретится с «Интером» на стадионе «Альянц». Первая встреча этих команд состоится 9 февраля в 22:45 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 09 Февраля 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    В первом матче полуфинала «Ювентус» переиграл своего соперника на выезде со счетом 2:1, поэтому ему достаточно даже проиграть 0:1 дома, чтобы выйти в финал.

    В 1/8 финала Кубка Италии «бьянконери» на своем поле выбили «Дженоа» со счетом 3:2, а затем в рамках Серии А выездное поражение от «Интера» (0:2) прервало четырехматчевую победную серию.

    После этого туринцы сначала победили в Суперкубке Италии «Наполи» со счетом 2:0, а затем в матче чемпионата на своем поле одолели «Болонью» (2:0).

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    В прошлых матчах «Старая Синьора» в четвертьфинале Кубка Италии разгромил дома СПАЛ (4:0), в гостевом матче Серии А одолел «Сампдорию» (2:0) и победил «Рому» (2:0) на своем поле в чемпионате страны.

    «Интер»

    С начала января подопечные Антонио Конте выиграли у «Кротоне» (6:2), «Ювентуса» (2:0), «Беневенто» (4:0) и «Фиорентину», поделили очки с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (0:0), а также проиграли «Сампдории» (1:2).

    13 января «Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одолев ту же «Фиорентину» (2:1 д. в.). Затем он прошел «Милан» (2:1), а в первой игре полуфинала уступил на выезде «Ювентусу» (1:2).

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    • Миланский коллектив расположился на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 47 баллами и отставанием в два очка от соседей.

    При этом отрыв от «Ювентуса», который сыграл на матч меньше, равен пяти пунктам. На счету «нерадзурри» 14 побед, пять ничьих и два поражения в 21 сыгранном туре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87.

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