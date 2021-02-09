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    «Мушкетеры» не будут иметь трудностей с безнадежным аутсайдером?

    «Ботафого» — «Гремио». Прогноз и ставка (к. 1.60) на футбол, чемпионат Бразилии, 9 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    «Ботафого» — «Гремио»: прогноз и ставка
    «Гремио»
    В ночь с 8 на 9 февраля в 35-м туре бразильской Серии А «Ботафого» в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» сыграет с «Гремио». Игра начнется в 02:00 по мск. «Ботафого» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ботафого»

    «Ботафого» уже официально распрощался с элитой бразильского футбола. За четыре тура до конца первенства коллектив имеет всего 24 набранных очка.

    Всего за всю турнирную дистанцию текущего чемпионата клуб из Рио-де-Жанейро одержал всего лишь четыре победы в 34 проведенных играх, а также 12 раз сыграл вничью при 18 фиаско. Забито 28 голов, пропущено 53.

    На данный момент у «одинокой звезды» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой было проиграно семь встреч. Так в минувшем тура она уступили дома «Спорт Ресифи» (0:1), а перед этим расписала мировую с «Палмейрасом» (1:1) в гостях.

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    В родных стенах «Ботафого» набрал на три очка меньше, чем на выезде. Так коллектив одержал две виктории при пяти мировых и 10 поражениях, разница мячей — 13:25.

    «Гремио»

    «Гремио» с 53 баллами разместился на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять пунктов. Стоит отметить, что у команды само меньше поражений в текущем чемпионате — всего пять.

    Клуб из города Порту-Алегри не может победить в первенстве в последних семи проведенных встречах, проиграв за этот период два матча при пяти мировых исходах.

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    • В своей последнем проведенном поединке «мушкетеры» поделили очки на своем поле с «Сантосом», сыграв 3:3, а туром ранее расписали гостевую мировую с «Коритибой» со счетом 1:1.

    На выезде в текущем розыгрыше бразильской Серии А «Гремио» по три раза побеждал и уступал, а также 11 раз играл вничью, разница забитых и пропущенных — 14:14.

    В пером круге «Гремио» дома взял верх над «Ботафого» — 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гремио» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Ботафого» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.04.

    Прогнозируем, что гости возьмут такие необходимые для них три очка в игре с коллективом, который уже официально вылетел.

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