В ночь с 8 на 9 февраля в 35-м туре бразильской Серии А «Ботафого» в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» сыграет с «Гремио». Игра начнется в 02:00 по мск. «Ботафого» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» уже официально распрощался с элитой бразильского футбола. За четыре тура до конца первенства коллектив имеет всего 24 набранных очка.

Всего за всю турнирную дистанцию текущего чемпионата клуб из Рио-де-Жанейро одержал всего лишь четыре победы в 34 проведенных играх, а также 12 раз сыграл вничью при 18 фиаско. Забито 28 голов, пропущено 53.

На данный момент у «одинокой звезды» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой было проиграно семь встреч. Так в минувшем тура она уступили дома «Спорт Ресифи» (0:1), а перед этим расписала мировую с «Палмейрасом» (1:1) в гостях.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Ботафого» набрал на три очка меньше, чем на выезде. Так коллектив одержал две виктории при пяти мировых и 10 поражениях, разница мячей — 13:25.

«Гремио»

«Гремио» с 53 баллами разместился на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять пунктов. Стоит отметить, что у команды само меньше поражений в текущем чемпионате — всего пять.

Клуб из города Порту-Алегри не может победить в первенстве в последних семи проведенных встречах, проиграв за этот период два матча при пяти мировых исходах.

В своей последнем проведенном поединке «мушкетеры» поделили очки на своем поле с «Сантосом», сыграв 3:3, а туром ранее расписали гостевую мировую с «Коритибой» со счетом 1:1.

На выезде в текущем розыгрыше бразильской Серии А «Гремио» по три раза побеждал и уступал, а также 11 раз играл вничью, разница забитых и пропущенных — 14:14.

В пером круге «Гремио» дома взял верх над «Ботафого» — 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гремио» предлагают — 1.60.

На викторию «Ботафого» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.04.

Прогнозируем, что гости возьмут такие необходимые для них три очка в игре с коллективом, который уже официально вылетел.