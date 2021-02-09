«Ботафого»
«Ботафого» уже официально распрощался с элитой бразильского футбола. За четыре тура до конца первенства коллектив имеет всего 24 набранных очка.
Всего за всю турнирную дистанцию текущего чемпионата клуб из Рио-де-Жанейро одержал всего лишь четыре победы в 34 проведенных играх, а также 12 раз сыграл вничью при 18 фиаско. Забито 28 голов, пропущено 53.
На данный момент у «одинокой звезды» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой было проиграно семь встреч. Так в минувшем тура она уступили дома «Спорт Ресифи» (0:1), а перед этим расписала мировую с «Палмейрасом» (1:1) в гостях.
В родных стенах «Ботафого» набрал на три очка меньше, чем на выезде. Так коллектив одержал две виктории при пяти мировых и 10 поражениях, разница мячей — 13:25.
«Гремио»
«Гремио» с 53 баллами разместился на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять пунктов. Стоит отметить, что у команды само меньше поражений в текущем чемпионате — всего пять.
Клуб из города Порту-Алегри не может победить в первенстве в последних семи проведенных встречах, проиграв за этот период два матча при пяти мировых исходах.
В своей последнем проведенном поединке «мушкетеры» поделили очки на своем поле с «Сантосом», сыграв 3:3, а туром ранее расписали гостевую мировую с «Коритибой» со счетом 1:1.
На выезде в текущем розыгрыше бразильской Серии А «Гремио» по три раза побеждал и уступал, а также 11 раз играл вничью, разница забитых и пропущенных — 14:14.
В пером круге «Гремио» дома взял верх над «Ботафого» — 3:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гремио» предлагают — 1.60.
На викторию «Ботафого» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.04.
Прогнозируем, что гости возьмут такие необходимые для них три очка в игре с коллективом, который уже официально вылетел.