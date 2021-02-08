«Атлетико» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» продолжает увеличивать отрыв от преследователей. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.

Вот и в минувшем туре «Матрасники» добыли очередную викторию. В гостевом поединке им удалось переиграть не самого легкого соперника — «Кадис» (4:2).

Перед этим команда изящно переиграла «Валенсию» (3:1) на своем поле. На сегодня победная серия мадридского коллектива составляет четыре матча.

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Всего клуб выиграл девять из 10 прошлых поединков во всех турнирах. Отрыв от второго в таблице «Реала» составляет семь очков при двух матчах в запасе.

«Сельта»

«Сельта» застряла в середине турнирной таблицы. Хотя совсем недавно Яго Аспас сотоварищи и вовсе откровенно пасли задних.

В минувшем туре команда могла добыть викторию, но в итоге разошлась миром с «Гранадой» (0:0). Перед этим была еще одна ничья — с «Эйбаром» (1:1).

Сейчас «Сельта» занимает 10 место в турнирной таблице. До зоны вылета ей немного ближе, чем до позиций в еврокубках — шесть и семь баллов соответственно

В целом, галисийцы не знают побед уже шесть поединков кряду. Правда, до позапрошлого тура они и вовсе не смогли набрать ни одного очка в четырех матчах.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.