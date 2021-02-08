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    Остановит ли «Сельта» «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Сельта». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, Ла Лига, 8 февраля 2021 года

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    «Атлетико» — «Сельта»: прогноз и ставка
    «Атлетико» уверенно лидирует в Примере
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Февраля 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 6.40
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» продолжает увеличивать отрыв от преследователей. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.

    Вот и в минувшем туре «Матрасники» добыли очередную викторию. В гостевом поединке им удалось переиграть не самого легкого соперника — «Кадис» (4:2).

    Перед этим команда изящно переиграла «Валенсию» (3:1) на своем поле. На сегодня победная серия мадридского коллектива составляет четыре матча.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Всего клуб выиграл девять из 10 прошлых поединков во всех турнирах. Отрыв от второго в таблице «Реала» составляет семь очков при двух матчах в запасе.

    «Сельта»

    «Сельта» застряла в середине турнирной таблицы. Хотя совсем недавно Яго Аспас сотоварищи и вовсе откровенно пасли задних.

    В минувшем туре команда могла добыть викторию, но в итоге разошлась миром с «Гранадой» (0:0). Перед этим была еще одна ничья — с «Эйбаром» (1:1).

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    • Сейчас «Сельта» занимает 10 место в турнирной таблице. До зоны вылета ей немного ближе, чем до позиций в еврокубках — шесть и семь баллов соответственно

    В целом, галисийцы не знают побед уже шесть поединков кряду. Правда, до позапрошлого тура они и вовсе не смогли набрать ни одного очка в четырех матчах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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