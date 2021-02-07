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    «Шеффилд Юнайтед» вскроет оборону «Челси»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Англии 7 февраля 2021 года

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: прогноз и ставка
    Томас Тухель
    «Челси» сыграет в гостях с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 22:15 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Февраля 2021 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 22:15 Челси Челси
  • Лондон
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в январе неожиданно показал признаки жизни. Команда Криса Уайлдера по-прежнему на последнем месте, но сейчас появилась хотя бы какая-то надежда на спасение.

    В прошлом месяце клуб из Шеффилда не только проигрывал, но иногда еще и побеждал. После неприлично затянувшейся безвыигрышной серии «Шеффилд Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом».

    А вскоре подопечные Уайлдера сенсационно обыграли в гостях «Манчестер Юнайтед» (2:1).

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    В матче с «Манчестер Сити» разжиться очками, конечно же, не удалось, тогда как в игре с «Вест Бромвичем» «Шеффилд Юнайтед» снова победил.

    «Челси»

    Тем временем «Челси» уже успел сыграть три матча под руководством Томаса Тухеля. И на данный момент приглашение немецкого специалиста выглядит очень своевременным — команда проснулась.

    В прошлом туре «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» — 1:0. Единственный гол был забит с пенальти, но по игре «синие» действительно были лучше инертного соперника.

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    • Кроме того, «Челси» уверенно выиграл на своем поле у «Бернли» — 2:0. А еще чуть раньше была ничья с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

    В трех матчах после назначения Тухеля «Челси» не пропустил ни одного мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Шеффилд Юнайтед» в этом матче можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а на победу «Челси» — за 1.51.

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    Многие отмечают, что «Шеффилд Юнайтед» по игре должен быть как минимум на несколько позиций выше, последнее место никак не соответствует тому, что команда показывает на футбольном поле.

    Ставка - гол «Шеффилд Юнайтед» за 1.81. Как ни странно, но против аутсайдера «Челси» будет ненамного проще, чем в матче с тем же «Тоттенхэмом», который до сих пор не определился, как ему играть.

    И также можно рассмотреть ставку на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.62. «Челси», конечно же, тоже ответит.

    Напоследок добавим, что в трех предыдущих матчах между этими командами было забито 12 мячей, при этом «Шеффилд Юнайтед», как и «Челси», отличился шесть раз.

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