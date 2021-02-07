ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионовРеформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку Александр КокоринИтальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине» «Астон Вилла» — «Арсенала» АПЛ. Поражение «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»
  • 20:12
    • «Реал» вырвал победу у «Уэски» благодаря дублю Варана
  • 19:31
    • Дормундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу»
  • 19:27
    • Дубль Демирбая помог «Байеру» разгромить «Штутгарт»
  • 19:22
    • «Лейпциг» в Гельзенкирхене выиграл у «Шальке»
  • 18:54
    • «Аталанта» упустила победу со счета 3:0
  • 17:37
    • Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Ульрисехамне
  • 17:26
    • Гол Уоткинса принес «Астон Вилле» победу над «Арсеналом»
    Все новости спорта

    «Пчелы» в Мадриде не оставят шансов сопернику?

    «Райо Вальекано» — «Тенерифе». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 7 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Райо Вальекано Прогнозы на Тенерифе
    «Райо Вальекано» — «Тенерифе»: прогноз и ставка
    Игрок «Райо Вальекано»
    7 февраля в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграет с «Тенерифе» в 24-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:15 по мск. «Райо Вальекано» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 07 Февраля 2021 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 20:15 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
    •

    «Райо Вальекано»

    Во втором по рангу дивизионе Испании «Райо Вальекано» с 40 очками находится сейчас на четвертом месте, отставая на пять баллов от второй позиции.

    «Пчелы» в минувшем туре смогли на выезде по-волевому обыграть лидирующий на тот момент «Эспаньол» (3:2), прервав т.с. серию из двух поражений, где они уступили в родных стенах в рамках Сегунды «Мальорке» (1:3) и «Барселоне» (1:2) в кубковом турнире.

    Перед серией неудач у «великанов» была 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период они семь игр выиграли и один поединок завершили мировым исходом.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории в текущем розыгрыше Примеры «Райо Вальекано» выступает вполне уверенно, выиграв восемь встреч при одной ничьей и двух поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 18:8.

    «Тенерифе»

    «Тенерифе» в этом сезоне предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 27 очками идет на 16 месте в турнирной таблице, оторвавшись от опасной строки на пять баллов.

    Островитяне не особо удачно провели последние две игры в чемпионате, сыграв вничью дома с «Фуэнлабрадой» (1:1), а также проиграв на выезде «Луго» (0:2). Оба эти коллектива являются крепкими середняками первенства.

  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
  • Ожидается, что нововведения вступят в силу в 2024 году
  • Сегодня

    • Перед этим «бело-синие» не уступали на протяжении четырех встреч, где сперва расписали мировую, а затем выиграли последующие три поединка, не пропустив в них ни одного гола.

    Вне родных стен «Тенерифе» выступает не совсем уверенно, выиграв только две игры из 11 проведенных, еще два раз команда сыграла вничью и потерпела семь поражений, разница мячей — 7:16.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В первом круге этого чемпионата «Тенерифе» обыграл дома «Райо» со счетом 1:0, в прошлом сезоне «пчелы» заработали в играх с островитянами четыре очка, выиграв в родных стенах 2:1 и сыграв в гостях 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 1.90, победа «Тенерифе» — 5.10, ничья — 3.09.

    Прогнозируем, что претендующие на повышение в классе «пчелы» дома обыграют неубедительный в гостях «Тенерифе». Наша ставка — П1.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch
    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эльче — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Боруссия М — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эльче — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дженоа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.32
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ланс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сакраменто — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рублев — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
    • 20:17 01/02/2021     Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021
    «Райо Вальекано» — «Тенерифе»: прогноз и ставка на матч 07.02.2021 в 20:15. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.90.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры