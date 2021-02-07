«Райо Вальекано»
Во втором по рангу дивизионе Испании «Райо Вальекано» с 40 очками находится сейчас на четвертом месте, отставая на пять баллов от второй позиции.
«Пчелы» в минувшем туре смогли на выезде по-волевому обыграть лидирующий на тот момент «Эспаньол» (3:2), прервав т.с. серию из двух поражений, где они уступили в родных стенах в рамках Сегунды «Мальорке» (1:3) и «Барселоне» (1:2) в кубковом турнире.
Перед серией неудач у «великанов» была 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период они семь игр выиграли и один поединок завершили мировым исходом.
На своей территории в текущем розыгрыше Примеры «Райо Вальекано» выступает вполне уверенно, выиграв восемь встреч при одной ничьей и двух поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 18:8.
«Тенерифе»
«Тенерифе» в этом сезоне предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 27 очками идет на 16 месте в турнирной таблице, оторвавшись от опасной строки на пять баллов.
Островитяне не особо удачно провели последние две игры в чемпионате, сыграв вничью дома с «Фуэнлабрадой» (1:1), а также проиграв на выезде «Луго» (0:2). Оба эти коллектива являются крепкими середняками первенства.
Перед этим «бело-синие» не уступали на протяжении четырех встреч, где сперва расписали мировую, а затем выиграли последующие три поединка, не пропустив в них ни одного гола.
Вне родных стен «Тенерифе» выступает не совсем уверенно, выиграв только две игры из 11 проведенных, еще два раз команда сыграла вничью и потерпела семь поражений, разница мячей — 7:16.
В первом круге этого чемпионата «Тенерифе» обыграл дома «Райо» со счетом 1:0, в прошлом сезоне «пчелы» заработали в играх с островитянами четыре очка, выиграв в родных стенах 2:1 и сыграв в гостях 0:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 1.90, победа «Тенерифе» — 5.10, ничья — 3.09.
Прогнозируем, что претендующие на повышение в классе «пчелы» дома обыграют неубедительный в гостях «Тенерифе». Наша ставка — П1.