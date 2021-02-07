В 24-м туре чемпионата Бельгии по футболу на «Кристал-Арене» «Генк» примет «Андерлехт». Встреча, которая состоится 7 февраля, начнется в 20:15 по мск. «Генк» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

«Генк» с 43 набранными очками разместился на третьем месте в турнирной таблице бельгийского первенства, очень много уступая лидеру.

За последние пять матчей чемпионата «магистры» добыли всего лишь одну победу, одолев пару туров тому назад на своей территории «Зюльте-Варегем» со счетом 3:2.

Еще в этот период «шахтеры» дважды были повержены на выезде — «Брюгге» (2:3) и «Мускроном» (0:2). А также они расписали мировые на своей арене с «Гентом» (1:1) и в гостях с «Мехеленом» (0:0) в предыдущем туре.

Все прогнозы на футбол

На своем поле «Генк» в этом первенстве уступил лишь раз при семи викториях и четырех мировых, разница мячей — 28:14. Сейчас у коллектива 10-матчевая домашняя беспроигрышная серия.

«Андерлехт»

У «Андерлехта» на счету находится 38 баллов, с которыми он разместился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

После того, как 15 января клуб из Брюсселя проиграл в гостях «Эйпену» со счетом 0:2, затем он не знает горечи поражений на протяжении четырех последующих встреч первенства.

Этот отрезок «пурпурно-белые» начали с победы над «Шарлеруа» (3:0) на своей арене, после чего они трижды подряд сыграли вничью — с «Гентом» и «Бевереном» дома (по 0:0), а также с «Мускроном» (1:1) в гостях.

Отметим, что «Андерлехт» имеет последнюю гостевую статистику в лиге, выиграв только дважды при пяти мировых и таком же количестве фиаско, разница мячей составляет 16:20.

Игра первого круга принесла победу «Андерлехту» со счетом 1:0, в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Генка» предлагают — 2.38.

На викторию «Андерлехта» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.44.

Учитывая неубедительную игру «Андерлехта» на выезде, рекомендуем в этой игре поставить на хозяев с 0 форой.