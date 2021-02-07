«Аякс» сыграет на своем поле с «Утрехтом» в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 14:15 мск. «Аякс» — «Утрехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» на всех парах мчится к очередному чемпионству. Отрыв от ближайшего преследователя ПСВ составляет 7 пунктов.

В минувшем туре «Аякс» на выезде показательно разгромил «АЗ Алкмар» (0:3). Теперь победная серия амстердамцев составляет 6 матчей.

Атака у команды цветет и пахнет. 66 забитых мячей в 20 матчах — великолепный показатель. Разумеется, лучший в лиге!

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«Утрехт» для «Аякса» является вполне удобным оппонентом. В пяти последних матчах команда выиграла четырежды при единственном поражении.

«Утрехт»

«Утрехт» в минувшем туре дома потерял очки. Ничья с откровенно слабым «Зволле» (3:3) стала полным разочарованием.

Нынешнее 8 место не соответствует клубным амбициям. «Утрехт» по своему потенциалу способен быть в первой пятерке.

Команда забивает так же часто, как и пропускает в свои ворота. 27 точных выстрелов при 27 пропущенных голах.

До минувшего тура «Утрехт» имел серию из трех побед кряду. Причем одна из них была добыта на выезде над сильным «АЗ Алкмаром» (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.34, на ничью за 5.60, а на «Утрехт» — за 8.00

Хозяева довольно удачно играют с «Утрехтом», да и вообще, мощная атака амстердамцев не допустит потери очков.

«Утрехт» сейчас в неплохой форме, даже несмотря на осечку в минувшем туре.

Хозяева снимают скальп за скальпом, вот и в этом матче будут активничать в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» во 2 тайме с коэффициентом 1.60