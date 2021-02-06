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    «Наполи» не оставит шансов «Дженоа»?

    «Дженоа» — «Наполи». Прогноз и ставка (к. 1.69) на матч Серии А 6 февраля 2021 года

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    «Дженоа» — «Наполи»: прогноз и ставка
    Калиду Кулибали
    «Дженоа» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 22:45 мск. «Дженоа» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Февраля 2021 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Дженоа»

    Для «Дженоа» нынешний сезон — кризисный. Правда, из опасной зоны генуэзцы постепенно поднялись на нынешнее 14место.

    В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Кротоне» (0:3). Так что вполне можно говорить: системный кризис позади.

    Разумеется, в матче с одним из лидеров Серии А «Дженоа» постарается не ударить в грязь лицом. Правда, играть придется без травмированных Кристиана Сапаты и Давиде Бираски.

    Все прогнозы на Серию А

    «Наполи» для генуэзцев — довольно проблемный оппонент. В последних пяти матчах в пассиве у команды три поражения при двух мировых.

    «Наполи»

    «Наполи» в минувшем туре Серии А сумел добиться победы. Дома была уверенно обыграна «Парма» (2:0).

    Нынешнее 5 место вряд ли можно считать высоким. С 37 набранными очками бороться за самые высокие места крайне проблематично.

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  • 01/02/2021

    • «Наполи» неплохо обороняется. В среднем команда Дженнаро Гаттузо пропускает один мяч за игру (19 голов в 19 встречах), зато атакует довольно прилично — 43 результативных удара.

    Выезд в Геную пропустят Дрис Мертенс и Фабиан Руис. Эти игроки травмированы, к тому же неаполитанцы уже привыкли обходиться без них.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.69, на ничью за 4.18, а на «Дженоа» — за 5.10

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    Хозяева несколько улучшили свою игру и результаты, так что легко «Наполи» точно не будет.

    «Наполи» намеревается подняться повыше в турнирной таблице, стало быть, будет активничать в атаке.

    Атака неаполитанцев должна обеспечить гостям победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 1.69

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