«Дженоа» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 22:45 мск. «Дженоа» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Для «Дженоа» нынешний сезон — кризисный. Правда, из опасной зоны генуэзцы постепенно поднялись на нынешнее 14место.

В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Кротоне» (0:3). Так что вполне можно говорить: системный кризис позади.

Разумеется, в матче с одним из лидеров Серии А «Дженоа» постарается не ударить в грязь лицом. Правда, играть придется без травмированных Кристиана Сапаты и Давиде Бираски.

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«Наполи» для генуэзцев — довольно проблемный оппонент. В последних пяти матчах в пассиве у команды три поражения при двух мировых.

«Наполи»

«Наполи» в минувшем туре Серии А сумел добиться победы. Дома была уверенно обыграна «Парма» (2:0).

Нынешнее 5 место вряд ли можно считать высоким. С 37 набранными очками бороться за самые высокие места крайне проблематично.

«Наполи» неплохо обороняется. В среднем команда Дженнаро Гаттузо пропускает один мяч за игру (19 голов в 19 встречах), зато атакует довольно прилично — 43 результативных удара.

Выезд в Геную пропустят Дрис Мертенс и Фабиан Руис. Эти игроки травмированы, к тому же неаполитанцы уже привыкли обходиться без них.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.69, на ничью за 4.18, а на «Дженоа» — за 5.10

Хозяева несколько улучшили свою игру и результаты, так что легко «Наполи» точно не будет.

«Наполи» намеревается подняться повыше в турнирной таблице, стало быть, будет активничать в атаке.

Атака неаполитанцев должна обеспечить гостям победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 1.69