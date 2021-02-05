5 февраля в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» местный футбольный клуб «Маритиму» сыграет со «Спортингом» в 17-м туре португальской Примейры. Начало — в 22:00 по мск. «Маритиму» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маритиму»

На данный момент у «Маритиму» серия из трех поражений подряд. В этом отрезке коллектив два раза уступал в чемпионате страны, а также проиграл в Кубке дома «Эшторилу» (1:3) из второй лиги.

Так в минувшем туре Примейры клуб из Фуншала потерпел гостевое фиаско от «Гимарайнша» (0:1), а игровым днем ранее был разгромлен в родных стенах «Пасушем» — 0:3.

В турнирной таблице элитного португальского дивизиона «Львы Мадейры» с 17 очками идут на десятом месте, безнадежно отстав от еврокубковой зоны, а опасную позицию опережают лишь на три пункта.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Маритиму» заработал восемь очков из 17, дважды победив при таком же количестве ничьих и трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 5:8.

«Спортинг»

«Спортинг» является лидером текущего чемпионата Португалии. Команда выиграла в первенстве 13 игр при трех ничьих и опережает преследователя «Порту» на пять баллов.

«Львы» вышли победителями из своих последних четырех встреч. Сперва в Кубке лиги они поочередно обыграли 2:1 «Порту» и 1:0 «Брагу» и завоевали данный трофей.

Затем лиссабонцы в рамках чемпионата страны переиграли на выезде «Боавишту» со счетом 2:0, а накануне в дерби оказались сильней «Бенфики», победив на своей арене 1:0, забив гол на второй компенсированной минуте матча.

На выезде в текущем первенстве «Спортинг» выиграл семь встреч при одном мировом исходе. Разница мячей в этих играх составляет 18:4.

В середине января эти клубы играли в Кубке Португалии. И тогда победил дома «Маритиму» (2:0). Отметеим, что «Спортинг» не может выиграть в Фуншале в последних пяти поединках.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спортинга» — 1.60, победа «Маритиму» — 6.90, ничья — 3.90.

«Львы» тяжело проводят матчи в Фуншале, имея сейчас там 5-матчевую безвыигрышную серию. Однако сейчас лиссабонцы пребывают в превосходной форме и должны прервать эту «черную полосу». Наша ставка — победа «Спортинга».