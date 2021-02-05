В пятницу, 5 февраля, в стартовом поединке 22-го тура испанской Примеры «Алавес» в Витории на своем стадионе «Мендисорротца» сыграет с «Вальядолидом». Матч начнется в 23:00 по мск. «Алавес» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

В рамках Ла Лиги «Алевес» не может победить в последних шести проведенных встречах. Начал он эту серию с выездной мировой против «Осасуны», сыграв 1:1.

После этого «славные» проиграли четыре матча подряд. Так на выезде они были повержены «Кадисом» (1:3), а на своей территории уступили «Атлетико», «Севильи» (по 1:2) и мадридскому «Реалу» (1:4). В минувшем туре состоялась мировая на поле «Хетафе» — 0:0.

Эта неудачная серия отбросила коллектив из Витории в зону вылета. Сейчас он с 19 очками находится на 18 позиции, но 17 безопасной строке уступает только по дополнительным показателям.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах в текущем розыгрыше Примеры «Алавес» добился всего двух викторий, еще четыре раза делил очки с оппонентами и пять раз был повержен, разница мячей — 9:15.

«Вальядолид»

После 21 игрового дня в активе «Вальядолида» числится 20 набранных очков и он находится на 16 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на балл.

В рамках чемпионата Испании «фиолетово-белые» не могут победить на протяжении последних четырех матчей, проиграв за это время две встречи при двух мировых исходах.

Начала «пусела» эту серию с домашнего фиаско от «Валенсии» (0:1), затем расписала мировые по 2:2 в родных стенах с «Эльче» и на выезде с «Леванте», а в минувшем туре проиграла дома «Уэске» — 1:3.

В целом пока за весь чемпионат «Вальядолид» набрал в гостевых поединках десять очков. Столько же, сколько и дома. Выиграл две игры при четырех ничьих и поражениях, разница мячей — 9:13.

В первом круге «Алавес» в гостях обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 3:0 и 0:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.60.

На викторию «Вальядолида» дают — 3.07, ничья оценена — в 3.28.

Обе команды в последнее время прибывают в неважных кондициях, но так как игра пройдет на поле «Алавеса», то рискнем поставить на викторию хозяев.