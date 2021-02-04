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    «Алгарвские Львы» покинут последнюю строку?

    «Фаренсе» — «Санта-Клара». Прогноз и ставка (к. 2.80) на футбол, чемпионат Португалии, 4 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    «Фаренсе» — «Санта-Клара»: прогноз и ставка
    Футболист «Фаренсе»
    В четверг, 4 февраля, в 17-м туре португальской Примейры «Фаренсе» в родных стенах сыграет с «Санта-Кларой». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Фаренсе» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фаренсе»

    У «Фаренсе» на счету числится только 12 набранных очков, с которыми команда замыкает турнирную таблице португальской Примейры, отставая от безопасной строки на два балла при игре в запасе.

    Клуб из города Фару за 13 проведенных встреч добыл всего лишь три виктории, трижды делил очки с оппонентами и девять раз проиграл, забил в этих играх 15 мячей, а пропустил 22 гола.

    В новом году «Алгарвские Львы» успели провести четыре поединка в чемпионате, добыв в них только три пункта, когда 10 января на своей территории обыграли со счетом 3:1 «Жил Висенте».

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    Другие три игры «Фаренсе» проиграл и не забил в них ни одного гола. Дома он потерпел минимальное фиаско от «Порту» (0:1), а в гостях по 0:2 был повергнут «Портимоненси» и «Тонделой».

    «Санта-Клара»

    «Санта-Клара» с 21 набранным очком разместилась на седьмом месте в турнирной таблице португальского первенства, отставая от пятой еврокубковой строки на восемь пунктов.

    За всю турнирную дистанцию текущего чемпионата клуб из города Понта-Делгада добыл шесть победных результатов, трижды сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 17:19.

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    • За последние пять встреч Примейры «азореанцы» уступили лишь раз, в середине января дома потерпев фиаско от «Фамаликана» со счетом 1:2. Также в этот период состоялись две ничьи и две победы.

    Обе виктории пришлись на последние туры, где «Санта-Клара» в гостях переиграла «Риу Аве» (2:1) и на своей арене «Белененсеш» (2:0) в минувшем игровом дне.

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    Последний раз эти коллективы играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках второго дивизиона они обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Фаренсе» — 2.80, победа «Санта-Клары» — 2.90, ничья — 2.85.

    Прогнозируем, что последняя команда чемпионата в родных стенах сможет одолеть одного из середняков. Наша ставка на эту игру — П1.

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