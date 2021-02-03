В среду, 3 февраля, «Рейнджерс» на своем поле сыграет с «Сент-Джонстоном» в рамках 27-го тура чемпионата Шотландии по футболу. Начало — в 22:45 по мск. «Рейнджерс» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» семимильными шагами мчится к чемпионскому титулу. Сейчас у команды 72 очка и отрав от второго «Селтика» составляет уже 23 балла.

За всю турнирную дистанцию первенства клуб из Глазго ни разу не проиграл, он добился 23 победных результата и три раза сыграл вничью, забил 66 мячей, пропустил всего лишь семь.

В своем последнем проведенном поединке «Джерс» на выезде смог минимально обыграть «Хиберниан» (1:0), а перед этим разгромил дома «Росс Каунти» (5:0) и расписал гостевую мировую с «Мотеруэллом» (1:1).

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Домашняя статистика в этом розыгрыше ШПЛ у «Ренджерс» просто превосходная. Команда Джеррарда выиграла все 12 проведенных игр при разнице мячей 38:1.

«Сент-Джонстон»

«Сент-Джонстон» не теряет надежды пробиться в первую шестерку шотландского первенства. В данный момент коллектив идет восьмым с 2-очковым отставание от заветной топ-6.

В текущем чемпионате клуб из Перта добился всего шесть викторий, девять раз сыграл вничью и 11 раз уходил с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных составляет 25:35.

Вне родных стен «святые» выиграли только три встречи, а также по пять раз уступали и делили очки с оппонентами. Забили в этих играх 20 мячей, а пропустили на пять больше.

Стоить отметить, что «Сент-Джонстон» не проигрывает на протяжении семи матчей с учетом всех турниров, выиграв в трех из них. Так в своей последней проведенной игре он обыграл на выезде «Килмарнок» со счетом 3:2.

В текущем чемпионате «Джерс» дважды обыграли «святых» по 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.24.

На викторию «Сент-Джонстона» дают — 12.50, ничья оценена — в 6.00.

На внутренней арене у дружины Джеррарда просто нет равных. Наверняка хозяева победят с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка — П1 с форой (-1,5).