«Рейнджерс»
«Рейнджерс» семимильными шагами мчится к чемпионскому титулу. Сейчас у команды 72 очка и отрав от второго «Селтика» составляет уже 23 балла.
За всю турнирную дистанцию первенства клуб из Глазго ни разу не проиграл, он добился 23 победных результата и три раза сыграл вничью, забил 66 мячей, пропустил всего лишь семь.
В своем последнем проведенном поединке «Джерс» на выезде смог минимально обыграть «Хиберниан» (1:0), а перед этим разгромил дома «Росс Каунти» (5:0) и расписал гостевую мировую с «Мотеруэллом» (1:1).
Домашняя статистика в этом розыгрыше ШПЛ у «Ренджерс» просто превосходная. Команда Джеррарда выиграла все 12 проведенных игр при разнице мячей 38:1.
«Сент-Джонстон»
«Сент-Джонстон» не теряет надежды пробиться в первую шестерку шотландского первенства. В данный момент коллектив идет восьмым с 2-очковым отставание от заветной топ-6.
В текущем чемпионате клуб из Перта добился всего шесть викторий, девять раз сыграл вничью и 11 раз уходил с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных составляет 25:35.
Вне родных стен «святые» выиграли только три встречи, а также по пять раз уступали и делили очки с оппонентами. Забили в этих играх 20 мячей, а пропустили на пять больше.
Стоить отметить, что «Сент-Джонстон» не проигрывает на протяжении семи матчей с учетом всех турниров, выиграв в трех из них. Так в своей последней проведенной игре он обыграл на выезде «Килмарнок» со счетом 3:2.
В текущем чемпионате «Джерс» дважды обыграли «святых» по 3:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.24.
На викторию «Сент-Джонстона» дают — 12.50, ничья оценена — в 6.00.
На внутренней арене у дружины Джеррарда просто нет равных. Наверняка хозяева победят с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка — П1 с форой (-1,5).