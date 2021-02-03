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    «Манчестер Сити» победит уверенно?

    «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка (к. 1.62) на футбол, АПЛ, 3 февраля 2021 года

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    «Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка
    Рахим Стерлинг
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 22 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 21:00 мск. «Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Февраля 2021 года
    Бёрнли
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    •  Бёрнли 21:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Бернли»

    Для «Бернли» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание в АПЛ. Сейчас команда занимает скромное и опасное 16 место.

    Отрыв от зоны вылета измеряется 8 очками. Между тем, у команды серьезные проблемы с атакой — всего 13 мячей в 20 матчах. Меньше забил только аутсайдер «Шеффилд Юнайтед».

    В минувшем туре «Бернли» уступил на выезде «Челси» (2:0). При этом команда оказала вполне достойное сопротивление команде Томаса Тухеля.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом поединке хозяева смогут рассчитывать на основную кадровую обойму. Вот только поможет ли она во встрече с главным претендентом на чемпионский титул?!

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» на всех парах несется к чемпионству. А вы сомневаетесь?! Команда Хосепа Гвардиолы может похвастаться серией из 12 (!) побед подряд во всех соревнованиях!

    И как, скажите, можно остановить эту машину?! Тем более, манкунианцы почти безупречны в обороне, пропустив в 20 матчах лишь 13 раз.

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  • 31/01/2021

    • Атака «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила 37 мячей в 20 поединках, однако этого хватает для лидерства с трехочковым отрывом от ближайшего преследователя.

    С «Бернли» манкунианцы играют довольно успешно. 7 последних матчах завершились победами «Манчестер Сити».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.20, на ничью за 6.52, а на «Бернли» — за 14.00

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    «Бернли» откровенно слабо атакует, к тому же не лучшим образом обороняется.

    «Манчестер Сити» проводит блестящий турнирный отрезок, и явно захочет довести победную серию до 13 поединков.

    Гости мчатся к чемпионскому титулу, и в этом матче наверняка добудут уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -1.5 с коэффициентом 1.62

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