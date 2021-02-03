«Бернли»
Для «Бернли» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание в АПЛ. Сейчас команда занимает скромное и опасное 16 место.
Отрыв от зоны вылета измеряется 8 очками. Между тем, у команды серьезные проблемы с атакой — всего 13 мячей в 20 матчах. Меньше забил только аутсайдер «Шеффилд Юнайтед».
В минувшем туре «Бернли» уступил на выезде «Челси» (2:0). При этом команда оказала вполне достойное сопротивление команде Томаса Тухеля.
В этом поединке хозяева смогут рассчитывать на основную кадровую обойму. Вот только поможет ли она во встрече с главным претендентом на чемпионский титул?!
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» на всех парах несется к чемпионству. А вы сомневаетесь?! Команда Хосепа Гвардиолы может похвастаться серией из 12 (!) побед подряд во всех соревнованиях!
И как, скажите, можно остановить эту машину?! Тем более, манкунианцы почти безупречны в обороне, пропустив в 20 матчах лишь 13 раз.
Атака «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила 37 мячей в 20 поединках, однако этого хватает для лидерства с трехочковым отрывом от ближайшего преследователя.
С «Бернли» манкунианцы играют довольно успешно. 7 последних матчах завершились победами «Манчестер Сити».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.20, на ничью за 6.52, а на «Бернли» — за 14.00
«Бернли» откровенно слабо атакует, к тому же не лучшим образом обороняется.
«Манчестер Сити» проводит блестящий турнирный отрезок, и явно захочет довести победную серию до 13 поединков.
Гости мчатся к чемпионскому титулу, и в этом матче наверняка добудут уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -1.5 с коэффициентом 1.62