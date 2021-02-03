«Бернли» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 22 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 21:00 мск. «Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

Для «Бернли» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание в АПЛ. Сейчас команда занимает скромное и опасное 16 место.

Отрыв от зоны вылета измеряется 8 очками. Между тем, у команды серьезные проблемы с атакой — всего 13 мячей в 20 матчах. Меньше забил только аутсайдер «Шеффилд Юнайтед».

В минувшем туре «Бернли» уступил на выезде «Челси» (2:0). При этом команда оказала вполне достойное сопротивление команде Томаса Тухеля.

Календарь и таблица АПЛ

В этом поединке хозяева смогут рассчитывать на основную кадровую обойму. Вот только поможет ли она во встрече с главным претендентом на чемпионский титул?!

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на всех парах несется к чемпионству. А вы сомневаетесь?! Команда Хосепа Гвардиолы может похвастаться серией из 12 (!) побед подряд во всех соревнованиях!

И как, скажите, можно остановить эту машину?! Тем более, манкунианцы почти безупречны в обороне, пропустив в 20 матчах лишь 13 раз.

Атака «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила 37 мячей в 20 поединках, однако этого хватает для лидерства с трехочковым отрывом от ближайшего преследователя.

С «Бернли» манкунианцы играют довольно успешно. 7 последних матчах завершились победами «Манчестер Сити».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.20, на ничью за 6.52, а на «Бернли» — за 14.00

«Бернли» откровенно слабо атакует, к тому же не лучшим образом обороняется.

«Манчестер Сити» проводит блестящий турнирный отрезок, и явно захочет довести победную серию до 13 поединков.

Гости мчатся к чемпионскому титулу, и в этом матче наверняка добудут уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -1.5 с коэффициентом 1.62