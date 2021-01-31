В воскресенье, 31 января, в рамках 19-го тура первой немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле сыграет с «Арминией». Начало — в 17:30 по мск. «Кельн» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

Перед стартом данного тура «Кельн» находится в зоне переходных матчей, на 16 строке. У команды на счету 15 очков и отставание от 15 спасительной строки составляет два балла.

За последние семь проведенных поединков первенства «козлы» смогли одержать только одну победу, одолев 20 января на выезде безнадежного аутсайдера «Шальке» со счетом 2:1.

Еще в этот период они два раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения, одно из которых состоялась в последней проведенной встрече чемпионата в гостях от «Хоффенхайма» — 0:3.

Календарь и таблица Бундеслиги

В текущем чемпионате Германии «Кельн» еще на своем поле не побеждал, трижды сыграв вничью при шести фиаско, разница мячей в этих играх составляет 8:18.

«Арминия»

«Арминия» имеет на своем счету на два балла больше предстоящего противника и находится на строку выше в турнирной таблице первой Бундеслиги.

В минувшем туре первенства клуб из Билефельда на своем поле потерпел сокрушительное поражение от «Айтрахта» со счетом 1:5. Этим фиаско он прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

В это удачный период «полководцы» на своей территории смогли одолеть 1:0 «Герту» и 3:0 «Штутгарт», а также расписали безголевую ничью на выезде с «Хоффенхаймом».

Вне родных стен «Арминия» в этом чемпионате добыла только одну викторию, еще два раза сыграла вничью и пять раз терпела фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 4:13.

В первом круге в Билефельде победила «Армения» со счетом 1:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кельна» — 2.34, победа «Арминии» — 3.50, ничья — 3.28.

Оба коллектива испытывают трудности в завершающей стадии. Так что и в их очном противостоянии стоит ждать низового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.