ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» в седьмой раз крядуЧемпион проснулся. «Ливерпуль» снова в деле Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест? Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
  • 21:27
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом»
  • 19:49
    • «Зенит» объявил о переходе Мусаева в «Рубин»
  • 19:16
    • Никитина завоевала золото на этапе КМ по скелетону в Австрии
  • 18:57
    • Скелетонист Третьяков стал победителем заключительного этапа КМ в Инсбруке
  • 18:47
    • Российская лыжница Непряева сломала руку и пропустит ЧМ
  • 18:23
    • Россиянин Халили завоевал серебро в спринте на ЧЕ по биатлону
  • 18:12
    • Биатлонистка Шевченко завоевала бронзу ЧЕ в спринте, золото у Бендики
    Все новости спорта

    Ожидается «низовая» встреча аутсайдеров?

    «Кельн» — «Арминия». Прогноз и ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Германии, 31 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Арминию Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    «Кельн» — «Арминия»: прогноз и ставка
    Игрок «Кельна»
    В воскресенье, 31 января, в рамках 19-го тура первой немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле сыграет с «Арминией». Начало — в 17:30 по мск. «Кельн» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кельн»

    Перед стартом данного тура «Кельн» находится в зоне переходных матчей, на 16 строке. У команды на счету 15 очков и отставание от 15 спасительной строки составляет два балла.

    За последние семь проведенных поединков первенства «козлы» смогли одержать только одну победу, одолев 20 января на выезде безнадежного аутсайдера «Шальке» со счетом 2:1.

    Еще в этот период они два раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения, одно из которых состоялась в последней проведенной встрече чемпионата в гостях от «Хоффенхайма» — 0:3.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В текущем чемпионате Германии «Кельн» еще на своем поле не побеждал, трижды сыграв вничью при шести фиаско, разница мячей в этих играх составляет 8:18.

    «Арминия»

    «Арминия» имеет на своем счету на два балла больше предстоящего противника и находится на строку выше в турнирной таблице первой Бундеслиги.

    В минувшем туре первенства клуб из Билефельда на своем поле потерпел сокрушительное поражение от «Айтрахта» со счетом 1:5. Этим фиаско он прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

  • «Гладбах» поставил под вопрос выход «Дортмунда» в ЛЧ
  • Реакция прессы на матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д
  • 23/01/2021

    • В это удачный период «полководцы» на своей территории смогли одолеть 1:0 «Герту» и 3:0 «Штутгарт», а также расписали безголевую ничью на выезде с «Хоффенхаймом».

    Вне родных стен «Арминия» в этом чемпионате добыла только одну викторию, еще два раза сыграла вничью и пять раз терпела фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 4:13.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В первом круге в Билефельде победила «Армения» со счетом 1:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кельна» — 2.34, победа «Арминии» — 3.50, ничья — 3.28.

    Оба коллектива испытывают трудности в завершающей стадии. Так что и в их очном противостоянии стоит ждать низового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Норвич — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Труа — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.76
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вердер — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021     Тухель провел первый матч у руля «Челси»
  • Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
    • 07:22 28/01/2021     Дастин Порье
  • Порье ответил за поражение семилетней давности. Конор впервые проиграл нокаутом
    • 14:18 24/01/2021
    «Кельн» — «Арминия»: прогноз и ставка на матч 31.01.2021 в 17:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.72.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры