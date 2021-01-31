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    Поднимется ли «Андерлехт» на пятое место?

    «Андерлехт» — «Гент». Прогноз и ставка (к. 2.40) на матч чемпионата Бельгии 31 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Андерлехт Прогнозы на Гент
    «Андерлехт» — «Гент»: прогноз и ставка
    «Андерлехт» занимает седьмую строчку
    31 января «Андерлехт» в Брюсселе на стадионе «Лотто-Парк» сыграет с «Гентом» в 23-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Встреча начнется в 20:15 по мск. «Андерлехт» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 31 Января 2021 года
    Андерлехт
  • Бельгия. Про Лига
    •  Андерлехт 20:15 Гент Гент
  • Бельгия. Про Лига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Андерлехт»

    «Андерлехт» в последних пяти встречах первенства сумел одержать только одну победу. При этом соперники нанесли столичному клубу два поражения.

    Их «пурпурно-белым» нанесли «Хеверли Лувен» (0:1) и «Эйпен» (0:2). Эта серия неудач отбросила коллектив из Брюсселя на седьмое место в турнирной таблице.

    После этого коллектив обыграл «Шарлеруа» (3:0) в домашних стенах, благодаря чему поднялся на четвертую строчку.

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    Тем не менее, этот успех сменили две ничьи с «Васланд-Бевереном» (0:0) и «Мускроном» (1:1), что вернуло столичный коллектив на седьмую позицию.

    «Гент»

    «Гент» также провел 24 поединка в чемпионате Бельгии. По итогам этих матчей команда занимает 11 место с 31 баллом в активе.

    Тем самым клуб застрял в середине турнирной таблицы, где отрыв от зоны вылета составляет пять очков, тогда как отставание от зоны плей-офф Лиги Европы равен пяти очкам.

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    • В пяти предыдущих встречах коллектив потерпел одно поражение. Справедливости ради, нужно отметить, что и победить ему удалось один раз.

    И все же, бесроигрышная серия «Индейцев» достигла трех матчей. При том эта единственная победа в их активе по ходу данной серии пришлась как раз на этот период.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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