31 января «Андерлехт» в Брюсселе на стадионе «Лотто-Парк» сыграет с «Гентом» в 23-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Встреча начнется в 20:15 по мск. «Андерлехт» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андерлехт»

«Андерлехт» в последних пяти встречах первенства сумел одержать только одну победу. При этом соперники нанесли столичному клубу два поражения.

Их «пурпурно-белым» нанесли «Хеверли Лувен» (0:1) и «Эйпен» (0:2). Эта серия неудач отбросила коллектив из Брюсселя на седьмое место в турнирной таблице.

После этого коллектив обыграл «Шарлеруа» (3:0) в домашних стенах, благодаря чему поднялся на четвертую строчку.

Все прогнозы на футбол

Тем не менее, этот успех сменили две ничьи с «Васланд-Бевереном» (0:0) и «Мускроном» (1:1), что вернуло столичный коллектив на седьмую позицию.

«Гент»

«Гент» также провел 24 поединка в чемпионате Бельгии. По итогам этих матчей команда занимает 11 место с 31 баллом в активе.

Тем самым клуб застрял в середине турнирной таблицы, где отрыв от зоны вылета составляет пять очков, тогда как отставание от зоны плей-офф Лиги Европы равен пяти очкам.

В пяти предыдущих встречах коллектив потерпел одно поражение. Справедливости ради, нужно отметить, что и победить ему удалось один раз.

И все же, бесроигрышная серия «Индейцев» достигла трех матчей. При том эта единственная победа в их активе по ходу данной серии пришлась как раз на этот период.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.