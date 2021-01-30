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    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставка (к. 1.77) на чемпионат Англии по футболу 30 января 2021 года

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    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка
    Фабиу Силва
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2021 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» сейчас находится на низком для себя 13 месте. В активе у команды всего 23 набранных очка.

    У команды откровенно хромает надежность в обороне. «Кристал Пэлас» пропустил уже 36 мячей в 20 матчах.

    Вот и в минувшем туре команда опять уступила. Дома «Кристал Пэлас» не сумел устоять перед «Вест Хэмом» (2:3).

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    В последних трех матчах с «волками» «Кристал Пэлас» неизменно проигрывал. Да и вообще, последний раз команда выиграла еще 2 января, когда дома одолела «Шеффилд Юнайтед».

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в минувшем туре тоже проиграл. Причем «волки» дома уступили принципиальному сопернику «Вест Бромвичу» (2:3).

    После того «волки» несколько реабилитировались в Кубке Англии. На выезде команда добыла минимальную викторию над «Чорли».

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    • Сейчас команда занимает 14 место в турнирной таблице. Так что в текущем сезоне перспективы подняться в зону еврокубков исчерпались.

    Правда, и вылет «вулвз» не грозит. По крайней мере, на текущий момент команда опережает зону вылета на 10 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 2.65, на ничью за 3.25, а на «Вулверхэмптон» — за 2.75

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    У хозяев январь проходит сложно, так что и в этом матче они наверняка испытают проблемы.

    «Вулверхэмптон» нестабилен, однако грезит идеей подняться хотя бы в первую десятку.

    Обе команды обороняются не лучшим образом, так что кто-то наверняка пропустит еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.77

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