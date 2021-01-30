«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» сейчас находится на низком для себя 13 месте. В активе у команды всего 23 набранных очка.

У команды откровенно хромает надежность в обороне. «Кристал Пэлас» пропустил уже 36 мячей в 20 матчах.

Вот и в минувшем туре команда опять уступила. Дома «Кристал Пэлас» не сумел устоять перед «Вест Хэмом» (2:3).

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В последних трех матчах с «волками» «Кристал Пэлас» неизменно проигрывал. Да и вообще, последний раз команда выиграла еще 2 января, когда дома одолела «Шеффилд Юнайтед».

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в минувшем туре тоже проиграл. Причем «волки» дома уступили принципиальному сопернику «Вест Бромвичу» (2:3).

После того «волки» несколько реабилитировались в Кубке Англии. На выезде команда добыла минимальную викторию над «Чорли».

Сейчас команда занимает 14 место в турнирной таблице. Так что в текущем сезоне перспективы подняться в зону еврокубков исчерпались.

Правда, и вылет «вулвз» не грозит. По крайней мере, на текущий момент команда опережает зону вылета на 10 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 2.65, на ничью за 3.25, а на «Вулверхэмптон» — за 2.75

У хозяев январь проходит сложно, так что и в этом матче они наверняка испытают проблемы.

«Вулверхэмптон» нестабилен, однако грезит идеей подняться хотя бы в первую десятку.

Обе команды обороняются не лучшим образом, так что кто-то наверняка пропустит еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.77