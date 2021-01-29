В пятницу, 29 января, в 23-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем стадионе «Ла-Ромареда» сыграет с «Понферрадиной». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Понферрадина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

«Сарагоса» после 22 сыгранных матчей находится в зоне вылета, на 19 месте. У нее на счету 20 очков и отставание от спасительной 18 строки составляет всего один балл.

В своей последней проведенной встрече первенства «арагонцы» уступили на выезде последнему коллективу Сегунды «Альбасете» (0:1), тем самым прервав 3-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

В этом удачном отрезке они смогли в родных стенах переиграть «Луго» (1:0) и «Логронес» (2:0) , а также сыграли вничью на выезде с «Картахеной» со счетом 1:1.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что 16 из 20 очков «Сарагоса» набрала на своем поле, выиграв четыре раза при четырех мировых и трех фиаско. Разница мячей в этих встречах составляет 12:10.

«Понферрадина»

«Понферрадина» имеет на своем счету 34 набранных балла и находится на седьмой позиции в турнирной таблице Сегунды, уступая только по дополнительным показателям зоне плей-офф (шестое место).

В своей последней проведенной игре первенства «сине-белые» на выезде справились с «Малагой», выиграв со счетом 2:0, а туром ранее они расписали домашнюю мировую с «Жироной», сыграв 1:1.

Стоит отметить, что «Понфа» в отрезке последних 11 поединков чемпионата потерпела фиаско только в двух случаях, при чем оба раза на выезде. Еще было пять викторий и четыре мировые.

Выездная статистика «Понферрадины» в текущем розыгрыше Сегунды выглядит следующим образом: пять побед, пять поражений и одна ничья. Разница мячей в этих играх составляет 11:13.

Игра первого круга принесла «Понферрадине» домашнюю викторию (2:1), в минувшем сезоне «Сарагоса» в играх со своим предстоящим противникам заработала четыре очка, выиграв 2:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.24, победа «Понферрадины» — 3.70, ничья — 3.02.

«Арагонцы» в новейшей истории выиграли все четыре домашние встречи у «Понфы». Прогнозируем, что на этот раз эта серия прервется. Наша ставка — Х2.