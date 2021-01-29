ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы Жозеп Мария БартомеуДолги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства? Ромелу Лукаку и Златан ИбрагимовичНеоправданная агрессия. Ибра подвел «Милан» в дерби с «Интером»
  • 08:51
    • «Филадельфия» одержала победу над «Лейкерс», «Бруклин» в овертайме одолел «Атланту»
  • 07:15
    • ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча
  • 01:18
    • «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Шеффилд Юнайтед»
  • 21:41
    • Гол Миранчука вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии
  • 01:24
    • «Эвертон» и «Лестер» сильнейшего не выявили
  • 00:59
    • «Барселона» прошла в четвертьфинал Кубка Испании
  • 00:35
    • «Ювентус» разгромил СПАЛ в четвертьфинале Кубка Италии
    Все новости спорта

    «Понфа» наконец-то удачно съездит в Сарагосу?

    «Сарагоса» — «Понферрадина». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Испании, 29 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сарагосу
    «Сарагоса» — «Понферрадина»: прогноз и ставка
    «Понферрадина»
    В пятницу, 29 января, в 23-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем стадионе «Ла-Ромареда» сыграет с «Понферрадиной». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Понферрадина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 29 Января 2021 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 23:00 Понферрадина Понферрадина
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» после 22 сыгранных матчей находится в зоне вылета, на 19 месте. У нее на счету 20 очков и отставание от спасительной 18 строки составляет всего один балл.

    В своей последней проведенной встрече первенства «арагонцы» уступили на выезде последнему коллективу Сегунды «Альбасете» (0:1), тем самым прервав 3-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

    В этом удачном отрезке они смогли в родных стенах переиграть «Луго» (1:0) и «Логронес» (2:0) , а также сыграли вничью на выезде с «Картахеной» со счетом 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что 16 из 20 очков «Сарагоса» набрала на своем поле, выиграв четыре раза при четырех мировых и трех фиаско. Разница мячей в этих встречах составляет 12:10.

    «Понферрадина»

    «Понферрадина» имеет на своем счету 34 набранных балла и находится на седьмой позиции в турнирной таблице Сегунды, уступая только по дополнительным показателям зоне плей-офф (шестое место).

    В своей последней проведенной игре первенства «сине-белые» на выезде справились с «Малагой», выиграв со счетом 2:0, а туром ранее они расписали домашнюю мировую с «Жироной», сыграв 1:1.

  • От Лэмпарда к Тухелю. Какие задачи предстоит решить новому наставнику «Челси»
  • Кумира лондонской молодежи заменил футбольный новатор из Германии
  • 26/01/2021

    • Стоит отметить, что «Понфа» в отрезке последних 11 поединков чемпионата потерпела фиаско только в двух случаях, при чем оба раза на выезде. Еще было пять викторий и четыре мировые.

    Выездная статистика «Понферрадины» в текущем розыгрыше Сегунды выглядит следующим образом: пять побед, пять поражений и одна ничья. Разница мячей в этих играх составляет 11:13.

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Игра первого круга принесла «Понферрадине» домашнюю викторию (2:1), в минувшем сезоне «Сарагоса» в играх со своим предстоящим противникам заработала четыре очка, выиграв 2:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.24, победа «Понферрадины» — 3.70, ничья — 3.02.

    «Арагонцы» в новейшей истории выиграли все четыре домашние встречи у «Понфы». Прогнозируем, что на этот раз эта серия прервется. Наша ставка — Х2.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Карабах — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Навалькарнеро — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Аякс — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Алькояно — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.72
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Бенфика — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Баия — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Александр Кокорин
  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
    • 20:02 22/01/2021     Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021
    «Сарагоса» — «Понферрадина»: прогноз и ставка на матч 29.01.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.88.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры